Неискушенный, забитый, российский электорат – главный гегемон политической жизни, дающий жизнь режиму Путина. Последний, вступая на пятый срок, демонстрировал обыденность и рутинность данного мероприятия, от всего сердца радуясь окончательному сворачиванию конституционного порядка.

При этом президенту-царю поддакивают в его узурпаторской деятельности персонажи из его престарелого окружения. Патриарх РПЦ Кирилл-Гундяев довольно двузначно пожелал Путину править до конца жизни: "дай Бог, чтобы конец века и означал конец вашего пребывания во власти". При этом главный федеральный клерикал напутствует пожилого диктатора не жалеть внешних врагов, обозначив данный подход путем к святости. Какое-то милитаристское псевдоправославие.

Звучат призывы брать пример с царя Ивана Грозного и стать безжалостным не только к иноземным супостатам, но и искоренять внутреннюю оппозицию. О ком идет речь не очень понятно, однако вероятно не обойдется без зачистки около государственных олигархических городов групп, ведь только там еще могут иметь какие-никакие очаги несогласия с линией кремлевца пятого срока. Здесь имеет особое значение кейс переформатирования правительства, вырезание из него неподходящих элементов, и показательная расправа над ними.

Процесс уже идет применительно к министру обороны Шойгу. Он и его команда с треском проиграли войну в Украине, о чем довольно красноречиво засвидетельствует парад 9 мая на Красной площади, где не ожидается особого размаха с традиционной массированной демонстрацией военной мощи. Наоборот, в 2024 году не будет танков, кроме открывающей мероприятие тридцатьчетверки, вообще из новой техники только защищенный санитарный автомобиль ЗСА-Т "Линза". К слову довольно символично: санитаров вызывали?.. не только, как символ катастрофических потерь в зоне боевых действий, но и лично для всей правящей безумной камарильи.

Шойгу – кошмарное разочарование Путина, если посмотреть на дело коррупционера, замминистра обороны Тимура Иванова. Но ведь сам Путин их всех утвердил, пестовал, покрывал, как часть его вертикали. Он сам невероятный политический коррупционер, что куда хуже, чем простые извечные российские воры, ибо Путин украл верховную власть, породив спираль произвола. Такое же разочарование – вся путинская незвездная команда силовиков-затейников.

На следующие шесть лет россиянам хотят втюхать идею "государства-цивилизации". В него входят такие блоки, как силовое управление, обеспечение физического выживания "царя", многонациональный знаменатель, спасение загибающегося русского языка, признание указанного статуса со стороны Запада. Идея сильно попахивает нафталином и будет щедро приправлена кровью исполнителей. Если посмотреть на международное измерение концепта, то сразу понятно, что главу МИД Лаврова попросят из правительства, ведь Путин-победитель с его подачи 9 мая будет стоять в окружении таких политических тяжеловесов, как главы Лаоса и Гвинеи-Бисау. Такое экзотическое надругательство над Путиным даже заграничные враги бы не придумали. И дураку ясно, что даже одному было бы стоять на мавзолее солиднее, чем с такими гостями, подсвечивая карликовость российского влияния в мире.

К тому же первый иностранный визит после инаугурации пройдет в Китай и в Пекине Путин будет ползать на коленях перед красным императором Си, умоляя его оказать содействие в поддержании штанов в своем российском филиале китайского проекта многополярного мира. Быть на подсосе у Китая – рутинное дело для путинской тусовки. Ни о каком подлинном суверенитете речь тут не идет, банально ожидается полная, с потрохами, сдача страны китайцам. Главное на зло Западу, и все тут. Так сказать скрытая повестка пятого срока, обычный такой кошмар о котором всем надо молчать.