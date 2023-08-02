Российская пропаганда выдала нелепый фейк о Харлан. Фотофакт

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан взбесила российских пропагандистов после отказа пожимать руку Анне Смирновой на чемпионате мира-2023 в Милане. Так называемые журналисты из страны-агрессорки начали массово писать оскорбительные статьи в адрес нашей соотечественницы.

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Кроме этого не обошлось без фейковых вбросов. Так российское информационное агентство РИА "Новости" 29 июля опубликовало якобы обложку нового номера (от 2 августа) скандального французского издания Charlie Hebdo с оскорбительным шаржем на Харлан. "Настоящая гордость своей страны", – подписали пропагандисты фейк.

В действительности обложка номера Charlie Hebdo от 2 августа посвящена министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену. Это можно увидеть как на сайте издания, так и на его страницах в социальных сетях.

Интересно, что после того, как вскрылась откровенная ложь, РИА "Новости" изменили свое изначальное сообщение в Telegram-канале, написав о "возможной обложке августовского номера скандального журнала Charlie Hebdo".

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) осадил пропагандистов телеканала "Матч ТВ", которые усомнились в том, что Ольгу Харлан действительно допустили на Олимпиаду-2024 после дисквалификации на ЧМ.

Напомним, Харлан буквально взбесила россиянку Смирнову отказом пожимать руку после боя на ЧМ в Милане. Соперница украинки устроила настоящий цирк – она вынесла на дорожку стул и отказывалась покидать помост.

Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен. "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Смирнова написала на Ольгу. Украинка позже призналась, что сказала россиянке после боя.

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилось видео, которое доказывает, что решение о дисквалификации Ольги Харлан на чемпионате мира по фехтованию было принято под давлением России. Кроме того, наше издание рассказало историю любви фехтовальщицы и итальянского призера ОИ.

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