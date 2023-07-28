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МОК принял сенсационное решение по Харлан после ее дисквалификации за отказ жать руку россиянке на ЧМ

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
9,5 т.
Ольга Харлан

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан получила возможность выступить на Олимпийских играх в Париже 2024 даже в том случае, если ей не удастся квалифицироваться на турнир. Нашу соотечественницу таким образом поддержал Международный олимпийский комитет (МОК) после ее отстранения от ЧМ-2023 в Милане за отказ пожимать руку российской сопернице.

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МОК принял сенсационное решение по Харлан после ее дисквалификации за отказ жать руку россиянке на ЧМ

Об этом говорится в письме президента МОК Томаса Баха, которое на своей странице в Facebook опубликовал президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт. В обращении к Ольге глава МОК выразил сожаление в связи с ее дисквалификацией на первенстве и тем, что таким образом она потеряла важные очки для выхода на ОИ.

МОК принял сенсационное решение по Харлан после ее дисквалификации за отказ жать руку россиянке на ЧМ

"Учитывая вашу уникальную ситуацию, МОК выделит вам дополнительную квоту на Олимпийские игры 2024 года в Париже на случай, если вы не сможете пройти квалификацию в оставшийся период. Мы делаем это уникальное исключение еще и потому, что текущие процедуры ни в коем случае не компенсируют квалификационные баллы, которые вы потеряли из-за своей дисквалификации", – отметил Бах.

МОК принял сенсационное решение по Харлан после ее дисквалификации за отказ жать руку россиянке на ЧМ
МОК принял сенсационное решение по Харлан после ее дисквалификации за отказ жать руку россиянке на ЧМ

Напомним, Харлан отказалась приветствовать россиянку Анну Смирнову в 1/32 финала ЧМ-2023, после чего россиянка устроила настоящий цирк, отказавшись покидать дорожку. Она подала протест на результат дуэли, который был отклонен. При этом представительница РФ не соответствует критериям нейтрального спортсмена, открыто поддерживая ВС РФ.

МОК принял сенсационное решение по Харлан после ее дисквалификации за отказ жать руку россиянке на ЧМ

Федерация фехтования Украины (ФФУ) заступилась за Харлан и готовится подать апелляцию на ее дисквалификацию. Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира. Также она рассказала, что не примет участие в командном турнире.

МОК принял сенсационное решение по Харлан после ее дисквалификации за отказ жать руку россиянке на ЧМ

Как сообщал OBOZREVATEL, министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Харлан перешла все грани, отказавшись приветствовать соперницу из страны-агрессорки. А президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков обвинил МОК в проявлении "чуткости и деликатности" к украинке.

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