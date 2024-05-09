Европейское турне Си Цзиньпина: что означают его обещания не продавать России оружие и до чего они договорились с Макроном

В прошлый раз, когда глава КНР Си Цзиньпин посещал Европу в 2019 году, мир был совсем другим. До пандемии коронавируса были еще месяцы, а Евросоюз вряд ли мог вообразить полноценную войну, которую лучший друг Пекина – Путин вскоре развяжет у его границ.

Во время первого за пять лет визита в Европу Си стремится воспользоваться возможностью ослабить связи Запада со Штатами. Китайский лидер выбрал для визита Францию, Сербию и Венгрию не случайно. Эти страны и их лидеры в той или иной степени неодобрительно смотрят на американскую политику в Европе и рассматривают Китай как необходимое противовес, стремясь укреплять с ним политические и экономические связи.

Первой остановкой товарища Си стала Франция, а главной задачей – возобновить испорченные отношения с Европой из-за "безграничного партнерства" с РФ. Главная задача Франции – укрепить позиции главной политической силы ЕС. Конечно же, стороны "обменялись" и мнениями о войне в Украине.

О результатах визита главы КНР во Францию и последствиях Украины – в материале OBOZ.UA.

Почему именно такой маршрут

В целом для Европы этот визит является проверкой ее политики балансировки между Китаем и США и, безусловно, он будет воспринят в Вашингтоне как прямая попытка китайцев разделить западных союзников. Именно для этого и выбран подходящий маршрут – Париж, Белград и Будапешт, то есть страны, где легче "продать неприязнь к возглавляемой США архитектуре глобальной безопасности".

В период напряженности в отношениях с большей частью Европы из-за поддержки Китаем РФ, Си Цзиньпин хочет продемонстрировать: во-первых, растущее влияние Китая на Европу, а во-вторых, показать американцам свое сближение с ЕС на примере поддержки режимов типа орбановского в Венгрии или режима Учителя в Сербии

Зачем это Макрону

В контексте этой поездки Пекин интересует именно "стратегическая автономия" Франции. И Макрон оправдал в какой-то степени китайские надежды. По крайней мере, президент Франции всячески демонстрировал свое большое уважение и заинтересованность в дружеских отношениях с Си. Даже пригласил его побывать в краях, где прошло его детство, что китайская сторона была воспринята как демонстрация "особых отношений между главами двух государств и своеобразной откровенностью". Нечто схожее Макрон в свое время пробовал выстроить и с Путиным.

Встреча в Париже прошла через год после визита президента Франции в Китай. Уже тогда Макрон активно продвигал тезис о стратегической автономии Европы во главе с Францией, чтобы стать "третьей сверхдержавой". Для этого ЕС должен снизить свою энергетическую и военную зависимость от Соединенных Штатов и избежать втягивания в конфронтацию между Китаем и США.

Сегодня французский президент пытается набрать геополитические баллы и стать лидером объединенной Европы. Макрон утверждал, что ЕС должен сосредоточиться на развитии оборонной промышленности и приобрести собственные возможности для обеспечения своей безопасности.

Китайцы с энтузиазмом поддерживают эту концепцию и вообще любые другие концепции, если они позволят ослабить влияние Штатов в мире. Сегодняшняя хилая внешняя политика Штатов этому лучше способствует. И Си отдает себе отчет, что такого шанса потом может еще долго не выпасть.

Китай окончательно с Россией

Французский президент еще до начала встречи говорил, что планирует надавить Си Цзиньпина, чтобы тот как-то нажал на Путина.

"Китай является одним из основных партнеров России, и наша цель состоит в том, чтобы использовать имеющиеся у него рычаги влияния на Москву, чтобы внести свой вклад в урегулирование конфликта", – объясняли у президента Франции.

И действительно, разговор состоялся. Правда, интерпретация того, о чем договорились, получилась у каждого из них своя. Так, президент Франции заверил, что Си Цзиньпин согласился поддержать призыв Парижа к "олимпийскому перемирию" между Россией и Украиной, а также пообещал ему "не поддерживать боевые действия РФ - в частности, не экспортировать оружие и строго контролировать экспорт товаров двойного назначения".

Итоговое выступление Си Цзиньпина по этому же вопросу отличалось по тональности. Так, китайский лидер повторил традиционный тезис о том, что "Пекин не является стороной конфликта, а стремится лишь помочь установить мир в Европе и Украине в частности". При этом Си еще раз не осудил Россию за нападение на Украину. Лидер КНР снова назвал полномасштабное вторжение России "украинским кризисом" и в определенной степени оправдывался, призвав не обвинять Пекин в вопросах, связанных с войной в Украине, ведь Пекин не является ее участником.

При этом Си четко указал собственную позицию – Китай готов поддержать проведение международной мирной конференции только при условии, что в ней примет участие и РФ. По словам Си Цзиньпина, и Киев, и Москва должны быть в "равных условиях", а потому он выступает за "проведение в должное время международной мирной конференции, которая будет признана как Россией, так и Украиной".

То есть уже сегодня отношение Китая к мирному саммиту в Швейцарии по инициативе Украины стало более чем ясным – его там не будет. Что указывает на полноценное стратегическое сотрудничество Москвы и Пекина. Так что ни канцлер Германии Шольц, ни госсекретарь США Блинкен, ни сейчас Макрон не имели никакого шанса. Си Цзиньпин уже определился, с кем он будет тесно "дружить".

Экономика раздора

Украина – не единственная чувствительная тема, где европейцы стремятся "перезагрузить" отношения с Китаем. Франция надеется сократить дефицит торгового баланса, превышающий 40 миллиардов евро и обеспечить инвестиции во французский сектор электромобилей, где китайские компании обладают явным технологическим лидерством.

В то же время существует много спорных моментов, особенно на общеевропейском уровне. Так, в прошлом году Европейская комиссия начала расследование по китайским электромобилям. В Европе, на которую приходится около 40% всего китайского экспорта таких авто, считают, что китайцы ведут себя не совсем честно и получили конкурентные преимущества на европейском рынке.

Большие разногласия между Китаем и ЕС продемонстрировали встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая в отличие от Макрона была гораздо резче с восточным гостем.

"ЕС не может смириться с массовым перепроизводством китайских промышленных товаров, наполняющих его рынок",– отметила фон дер Ляйен и заверила, что "ЕС не откажется от принятия жестких решений, необходимых для защиты своего рынка", что многие считают чуть ли не объявлением торговой войны

Дружественные страны

Как отметили после отъезда главы КНР французские СМИ: "облака во французско-китайских отношениях не развеялись". Де Си встретят действительно тепло и гостеприимно, так это в Сербии, к которой он и направился после Макрона. Эта страна занимает центральное место в китайской региональной стратегии на Балканах, поскольку имеет широкий доступ к европейскому рынку. Сербия является очень важным экономическим партнером и рассматривается Пекином как инструмент расширения экспансии на рынки ЕС. Именно поэтому китайцы активно развивают в Сербии свои инфраструктурные проекты, вкладывая значительные инвестиции.

Приятным обещает стать визит в Венгрию, которую нередко называют не только пророссийской, но и прокитайской страной Евросоюза. К слову, именно там находится крупнейшая за пределами Китая производственная база Huawei, от чьих технологий в ЕС начали активно отгораживаться. И именно там в скором времени появится первый европейский завод китайского автопроизводителя BYD. Прежде всего стороны намерены объявить еще и о строительстве в Венгрии завода по производству электромобилей Great Wall.

Визитом в Сербию и Венгрию Китай четко демонстрирует Западу, что готов к активной "работе" на его территории, а готов ли Запад защищать свои интересы – вопрос.

Визит ничего не изменит для Украины

"На мой взгляд, чего-то особенного ожидать от этой поездки Си Цзиньпина во Францию вряд ли нужно. Ну, они посидели, пошептались об экономическом балансе, торговых вопросах, потому что там есть перекосы в пользу Китая. Сейчас это будет выровнено, прекратят антидемпинговые процессы против французского коньяка, но какого-то прорыва для Украины не будет", – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA выразил дипломат и эксперт по международной политике Роман Бессмертный.

"Что касается темы Украины, то она все же важна для Китая, ведь куда ни кинься в торговле, наталкиваешься на санкции. А Китай, как черт ладана боится санкций, как они еще их называют - санкции с длинными руками. Потому что они как против России , но бьют по ним.

Относительно того, что Си Цзиньпин пообещал не снабжать оружием. Так он и раньше не снабжал. Китай сегодня снабжает компоненты для оружия, станки для производства оружия, микросхемы и прочее. То есть делает все, чтобы Россия производила это оружие. Более того, китайские банки финансируют, кредитуют российские предприятия по производству вооружения. Поэтому здесь все понятно", – отметил Роман Бессмертный.