Появилось доказательство, что Россия приказала международной федерации дисквалифицировать Харлан. Видео

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан была дисквалифицирована на чемпионате мира-2023 после давления со стороны России на организаторов турнира. Наша соотечественница отказалась пожимать руку Анне Смирновой, чем вызвала гневную причину у представителей страны-агрессорки.

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Об этом свидетельствует видео, которое опубликовал Telegram-канал "Правда Геращенко". На ролике видно, как тренер сборной России Алексей Тихомиров передал телефон главе технического директора Международной федерации фехтования (FIE) Дитеру Ламмеру. После разговора с неизвестным лицом, функционер вернул смартфон наставнику Смирновой и принял решение о дисквалификации Харлан.

Отметим, что до полномасштабного вторжения России в Украину президентом FIE был российский олигарх Алишер Усманов. Он попал в санкционные списки Евросоюза, Великобритании и США, после чего был отстранен от должности.

Напомним, Ольга отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после матча 1/32 финала ЧМ. Это взбесило соперницу украинки, которая устроила настоящий цирк – она вынесла на дорожку стул и отказывалась покидать помост.

Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен. Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Смирнова написала на Ольгу. Украинка позже призналась, что сказала россиянке после боя.

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, после общественного резонанса международная федерация отменила дисквалификацию Ольги Харлан на чемпионата, а также внесла изменения в правила проведения боев. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил украинку на Игры-2024.

Это решение вызвало настоящую истерику в России. Чемпионка ОИ Яна Егорян в буквальном смысле изошла желчью в адрес Харлан, а чемпионка мира по легкой атлетике Иоланда Чен назвала Ольгу преступницей.

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