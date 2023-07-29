Харлан, россиянка и 'хамский смысл'. Появилось объяснение, что на самом деле случилось на ЧМ по фехтованию. Видео

Журналист Deutsche Welle Андрей Кобяков объяснил, что случилось между украинкой Ольгой Харлан и россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Кобяков, в прошлом профессиональный фехтовальщик, до сих пор участвующий в немецких и европейских турнирах ветеранов, показал, что олимпийская чемпионка из Николаева не просто "вытянула саблю навстречу противнице".

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На самом деле предложение Харлан вместо рукопожатия скрестить клинки - это норма протокола, которая уже действовала во время пандемии covid-19.

Кобяков у себя в Facebook выложил нарезку видео с примерами, как заканчивались поединки в ковидные года и как хотела это сделать Харлан. Ольга не собиралась полностью игнорировать россиянку. Она предложила Смирновой альтернативный протокольный жест. Это же подтверждал ранее Жан Беленюк.

"Проигравшая россиянка вместо того, чтобы стукнуться клинками по окончании схватки, решила устроить демарш при поддержке своей тренерской группы - осталась на дорожке, уселась там на стул и 50 минут не уходила оттуда, требуя "рукопожатия". При том, что она прекрасно понимала, что рукопожатие между украинцами и русскими на таких публичных мероприятиях в условиях войны невозможно и есть все основания уважать позицию украинских спортсменов (и не только спортсменов)", - опубликовал объяснение Кобякова его друг, журналист из Чехии Александр Морозов.

Морозов отметил, что ситуация разрешила нормально.

"Решение о дисквалификации Харлан отменили, у нее мировая поддержка, а российская тренерская группа наелась дерьма, и сильно подорвала идею выступать российским спортсменам под нейтральным флагом", - написал журналист.

Морозов добавил, что для него тяжелое впечатление оставили новостные сообщения российских независимых медиа на тему этого скандала.

"Они отказались вникнуть в реальный смысл жест Харлан и не поняли хамского смысла действий Смирновой, выступавшей уже под нейтральным флагом", - подытожил Морозов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская телеведущая Ольга Скабеева устроила истерику в эфире своей передачи "60 минут" после случившегося. Пропагандистка заявила, что "на кадрах видно, как русская девушка подходит, протягивает руку, а украинка выставляет в ее сторону шпагу и не дает подойти.

Главный тренер сборной Украины по фехтованию Наталья Конрад рассказала, что за день до скандала Международная федерация фехтования (FIE) изменила правила, отменив ковидный протокол, но сделала это тайно, никому не сообщив.

Напомним, что после матча Харлан и Смирновой в 1/32 чемпионата мира 2023 года в Милане представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен.

Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Анна Смирнова написала на Ольгу. В результате FIE дисквалифицировала Харлан с ЧМ-2023, но на следующий день приостановила свое решение.

Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

После громкой огласки в мировых СМИ, на скандал отреагировал и МОК, приняв сенсационное решение по украинке.

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