Скабееву накрыло в эфире из-за поступка 'неадекватной и сумасшедшей' Харлан. Видео

Российская телеведущая Ольга Скабеева устроила истерику в эфире своей передачи "60 минут" после случившегося на чемпионате мира по фехтованию между украинкой Ольгой Харлан и россиянкой Анной Смирновой. Кремлевская пропагандистка начала всячески оскорблять нашу соотечественницу, заявив, что "киевский режим приносит безумие и в спорт".

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"Неадекватная украинская саблистка Ольга Харлан после поединка отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой. На кадрах видно, как русская девушка подходит, протягивает руку, а украинка выставляет в ее сторону шпагу и не дает подойти. При этом по правилу без рукопожатия бой не считается завершенным. Смирнова около часа ждала свою сумасшедшую соперницу", – экзальтированно скормила информацию телезрителям РФ Скабеева.

Также "журналистка" порадовалась, что украинку "дисквалифицировали и убрали с ЧМ_2023. В следующем поединке ей тоже засчитали техническое поражение".

Затем Скабеева с восторгом сообщила о якобы истерике в Украины, упомянув видео Харлан, которое та выложила в Instagram.

"Нашей Ане слова поддержке. Прямо сейчас ее в соцсетях терроризируют украинцы ну и большой привет ее брату. Он прямо сейчас служит в армии", – подытожила пропагандистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Харлан победила россиянку Анну Смирнову в 1/32 чемпионата мира 2023 года в Милане. Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице, которая устроила настоящий цирк, отказываясь покидать дорожку.

Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен. Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Анна Смирнова написала на Ольгу. В результате FIE дисквалифицировала Харлан с ЧМ-2023, но на следующий день приостановила свое решение.

Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

После громкой огласки в мировых СМИ, на скандал отреагировал и МОК, приняв сенсационное решение по украинке.

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