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Скабееву накрыло в эфире из-за поступка "неадекватной и сумасшедшей" Харлан. Видео

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
3,6 т.
Скабееву накрыло в эфире из-за поступка 'неадекватной и сумасшедшей' Харлан. Видео

Российская телеведущая Ольга Скабеева устроила истерику в эфире своей передачи "60 минут" после случившегося на чемпионате мира по фехтованию между украинкой Ольгой Харлан и россиянкой Анной Смирновой. Кремлевская пропагандистка начала всячески оскорблять нашу соотечественницу, заявив, что "киевский режим приносит безумие и в спорт".

Видео дня

"Неадекватная украинская саблистка Ольга Харлан после поединка отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой. На кадрах видно, как русская девушка подходит, протягивает руку, а украинка выставляет в ее сторону шпагу и не дает подойти. При этом по правилу без рукопожатия бой не считается завершенным. Смирнова около часа ждала свою сумасшедшую соперницу", – экзальтированно скормила информацию телезрителям РФ Скабеева.

Скабееву накрыло в эфире из-за поступка "неадекватной и сумасшедшей" Харлан. Видео

Также "журналистка" порадовалась, что украинку "дисквалифицировали и убрали с ЧМ_2023. В следующем поединке ей тоже засчитали техническое поражение".

Затем Скабеева с восторгом сообщила о якобы истерике в Украины, упомянув видео Харлан, которое та выложила в Instagram.

"Нашей Ане слова поддержке. Прямо сейчас ее в соцсетях терроризируют украинцы ну и большой привет ее брату. Он прямо сейчас служит в армии", – подытожила пропагандистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Харлан победила россиянку Анну Смирнову в 1/32 чемпионата мира 2023 года в Милане. Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице, которая устроила настоящий цирк, отказываясь покидать дорожку.

Скабееву накрыло в эфире из-за поступка "неадекватной и сумасшедшей" Харлан. Видео

Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен. Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Анна Смирнова написала на Ольгу. В результате FIE дисквалифицировала Харлан с ЧМ-2023, но на следующий день приостановила свое решение.

Скабееву накрыло в эфире из-за поступка "неадекватной и сумасшедшей" Харлан. Видео

Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

Скабееву накрыло в эфире из-за поступка "неадекватной и сумасшедшей" Харлан. Видео

После громкой огласки в мировых СМИ, на скандал отреагировал и МОК, приняв сенсационное решение по украинке.

Скабееву накрыло в эфире из-за поступка "неадекватной и сумасшедшей" Харлан. Видео

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