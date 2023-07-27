'Существовала договоренность'. Беленюк раскрыл истинную подлость, которая случилась с Харлан

Народный депутат и олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк уверен, что Международная федерация фехтования (FIE) поступила подло, дисквалифицировав украинку Ольгу Харлан. По информации Беленюка изначально между Харлан и FIE было соглашение, которое подразумевало отказ жать руку россиянке Анне Смирновой.

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"Самое циничное в этой истории, что существовала договоренность между Ольгой и руководством международной федерации, на которой было согласовано отсутствие рукопожатия после матча", - написал Беленюк у себя в Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, прославленная украинская фехтовальщица Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову в 1/32 ЧМ-2023 в Милане. Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице, которая устроила настоящий цирк, отказываясь покидать дорожку. Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен.

Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Анна Смирнова написала на Ольгу, а министр спорта России Олег Матыцин назвал правильным решение FIE наказать олимпийскую чемпионку из Николаева.

Сама Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

Федерация фехтования Украины (ФФУ) готовит протест. При этом рассмотрение апелляции не состоится мгновенно, а это значит, что обладательница "золота" Пекина-2008 не сможет продолжить выступления на турнире в индивидуальных соревнованиях.

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