Похолодание и заморозки на поверхности почвы: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 9 мая

В четверг, 9 мая, погода в Украине будет прохладной – днем столбики термометров не поднимутся выше 20 градусов, а ночью будут заморозки. На небе будет переменная облачность, а осадков на большинстве территории страны не ожидается.

Только в Карпатах и в Крыму пройдут небольшие кратковременные дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, на Черниговщине и Сумщине сильные заморозки 0-3°, в южной части и на Закарпатье 7-12° тепла; днем 15-20°, в северных, восточных, Полтавской и Черкасской областях 10-15° тепла", – сказано в прогнозе.

В Киевской области осадков в четверг не будет, температура воздуха по региону ночью составит 1-6 градусов тепла, на почве ожидаются заморозки 0-5 градусов, а днем потеплеет до 10-15 градусов по Цельсию. В Киеве ночью будет 4-6 градусов, днем 12-14 градусов тепла.

Синоптики объявили предупреждение из-за заморозков. Ночью 9 мая по Украине, кроме юга и Закарпатья, на поверхности грунта заморозки 0-5 градусов. Кроме того, ночью 9 мая в Черниговской и Сумской областях ожидаются сильные заморозки 0-3 градуса.

После ночных заморозков днем по Украине, кроме Волынской, Ривненской, Закарпатской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Кировоградской и Харьковской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, западный антициклон Thomas принесет 9 мая в Украину сухую, малооблачную и солнечную погоду. В то же время, жарким этот день точно не будет для большинства украинских областей, а ночью возможны заморозки на поверхности земли.

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