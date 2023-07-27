'Это меня убило. Я кричала от боли'. Харлан впервые прокомментировала случившееся на ЧМ по фехтованию

Знаменитая украинская саблистка Ольга Харлан рассказала о том, как пережила события чемпионата мира по фехтованию-2023. 32-летняя уроженка Николаева была дисквалифицирована за отказ пожать руку российской спортсменке.

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У себя в Instagram Харлан выложила видео, где поделилась своими эмоциями и переживаниями. Ольга считает, что произошедшее на турнире дает очень много вопросов, "но одновременно и очень много ответов".

Харлан в очередной раз подчеркнула, что страна, которая терроризирует Украину и украинцев, также терроризирует и спорт.

"Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, и я действовала своим сердцем. Поэтому когда услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать и дать мне черную карточку, конечно, это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли", – не смогла сдержать эмоций Харлан.

Ольга призналась, что ее оживили украинцы, которые начали писать в соцсетях сердечные слова поддержки.

"Благодарю каждого из вас. Благодарю каждого бойца, который нас защищает. Знаете, никогда никого не можем принудить к миру, особенно украинцев. Никогда. Никаким рукопожатием. Никогда. Потому так будет всегда", – подытожила украинская спортсменка.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Анна Смирнова написала на Ольгу, а министр спорта России Олег Матыцин назвал правильным решение FIE наказать олимпийскую чемпионку из Николаева.

Сама Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

Федерация фехтования Украины (ФФУ) готовит протест. При этом рассмотрение апелляции не состоится мгновенно, а это значит, что обладательница "золота" Пекина-2008 не сможет продолжить выступления на турнире в индивидуальных соревнованиях.

Народный депутат и олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк озвучил информацию, что изначально между Харлан и FIE было соглашение, которое подразумевало отказ жать руку россиянке Анне Смирновой.

Позже главный тренер сборной Украины по фехтованию Наталья Конрад рассказала, что на самом деле случилось с Харлан.

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