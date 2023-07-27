'Харлан поставили ультиматум'. Тренер рассказала, что на самом деле случилось с украинкой на ЧМ по фехтованию

Главная тренер сборной Украины по фехтованию Наталья Конрад рассказала, что за день до скандала на чемпионате мира-2023, где украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке, Международная федерация фехтования (FIE) изменила правила. Когда была ситуация с COVID-19, то рукопожатия были упразднены и достаточно было коснуться оружием.

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"Но 26 июля было экстренное заседание FIE, и они упразднили это правило, никому об этом не сказав", – цитирует Конрад "Суспильне".

Когда Харлан отказалась пожимать руку Смирновой, FIE поставила ультиматум перед Ольгой: в случае отказа подавать руку нее ожидала бы дисквалификация.

"Ольга не пожала руку, предложила оружие "нейтральной" девочке, но она этого не захотела, осталась на дорожке, и они начали писать протест в FIE. Хотя судья и зафиксировал победу Ольги, это появилось на табло. Потом прошло определенное время, нас вызвали и сказали, что есть два пути решения вопроса: либо вы жмете руку, либо будет дисквалификация", – рассказала все подробности тренер.

В украинской команде пытались объяснить, что это нестандартная ситуация, что должны быть другие пути ее решения.

"Но я считаю, что было очень-очень большое давление со стороны представителей страны-агрессора, и это очень влияет в этом случае", – подытожила Конрад.

Как сообщал OBOZREVATEL, прославленная украинская фехтовальщица Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову в 1/32 ЧМ-2023 в Милане. Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице, которая устроила настоящий цирк, отказываясь покидать дорожку. Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен.

Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Анна Смирнова написала на Ольгу, а министр спорта России Олег Матыцин назвал правильным решение FIE наказать олимпийскую чемпионку из Николаева.

Сама Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

Федерация фехтования Украины (ФФУ) готовит протест. При этом рассмотрение апелляции не состоится мгновенно, а это значит, что обладательница "золота" Пекина-2008 не сможет продолжить выступления на турнире в индивидуальных соревнованиях.

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