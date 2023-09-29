'Я – суперзвезда, ты – никто': Фьюри унизительно высказался об Усике

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) не собирается соглашаться на бой с Александром Усиком (21-0, 14 КО) за небольшой гонорар. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, отметил, что именно он обеспечит денежный фонд будущего поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Об этом Фьюри заявил в интервью TNT Sports, пишет сайт "Евроспорт". Британский боксер отметил, что именно по причине финансовой выгоде выбрал бой с бывший чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну в Саудовской Аравии, к которому, по его мнению, будет приковано внимание миллионов.

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"Я заинтересован в проведении самых больших боев, где будет больше всего денег, больше всего гламура. Вот почему я еду в Саудовскую Аравию, чтобы сразиться с Нганну. Это будет "столкновения двух миров", миллионы людей его будут смотреть по всему миру. Усик не сможет продать даже мелкий развлекательный центр. Я собрал больше зрителей, чем Эд Ширан на "Уэмбли" и Адель. Понимаете, о чем я? Я предлагаю Усику 30 процентов от большой суммы, а они говорят: нет, они хотят большего. Почему вы заслуживаете большего? Я – суперзвезда, ты – никто", – сказал Фьюри.

Ранее Фьюри сделал кардинально новое заявление о бое Усиком. До этого инсайдер Майк Коппингер заявил, что промоутеры оптимистично оценивают шансы организовать бой украинца и британца.

Кроме того, Фьюри назвал Усика мошенником после его победы над Дюбуа. Цыганский Король также высмеял украинца, который "катался по рингу" после удара в пятом раунде боя 26 августа.

Промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен назвал ориентировочные сроки проведения боя Цыганского Короля с Усиком. Легендарный россиянин Костя Цзю считает поединок непростым для Александра, но назвал его лучшим супертяжем мира на данный момент.

А другой представитель РФ, Николай Валуев, пренебрежительно высказался о шансах украинца в бою с Фьюри. В свою очередь, тренер Усика Сергей Лапин высмеял Тайсона и его команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум сделал резкое и категоричное заявление о бое его клиента с Александром Усиком. В свою очередь, бывший чемпион Европейского боксерского союза (EBU) Спенсер Оливер предрек украинцу поражение в бою.

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