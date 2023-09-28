'Деньги и секс'. Тайсон Фьюри сделал кардинально новое заявление о бое с Усиком

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) заявил, что готов выйти в ринг против обладателя поясов WBA, WBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО) за большой гонорар. 14 сентября Тайсон говорил, что больше не планирует возобновлять переговоры о поединке с украинцем.

Фьюри в редакции TNT Sports побеседовал с экс-футболистом "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинандом, где сказал, что "Если будут деньги, мы это сделаем. Болельщики этого хотят".

Цыганский король, как называют Фьюри на родине, признался, что вопрос гонорара является первоочередным.

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"С какой стати я должен драться с Усиком за копейки? Он никто, как личность. Он уродливый ублюдок с щербатыми зубами, и он вдвое меньше меня, так что все лишь ради выгоды. Победа над ним ничего не даст мне, не так ли? Если я выиграю у него, то это будет: "Ну ладно, он победил средневеса", а если он победит меня, то он победит легендарного Тайсона Фьюри, и тут неважны деньги", - отметил Фьюри.

Также Тайсон обвинил Усика в срыве предыдущих переговоров.

"Ему предложили бой на "Уэмбли" в апреле, но он не принял его, он сбежал в поисках дополнительных денег. Я понимаю, что все хотят как можно больше денег. И я этого хочу. Это бой за приз, мы все хотим получить самую большую сумку с банкнотами, и сколько бы люди ни говорили, что речь идет о поясах, о моем рекорде или моем наследии, нет. Все хотят деньги и секс", - сказал британский супертяж.

Напомним, что Фьюри 28 октября проведет бой против бывшего обладателя титула в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Фрэнсиса Нганну. 10-раундовый поединок по классическим правилам бокса между 34-летним британцем и 36-летним французским камерунцем состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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