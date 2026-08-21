Мы проиграли наших детей россии. Проиграли по-дурацки и безвольно, не предприняв на государственном уровне даже минимальных попыток отобрать их у путина и российского имперского проекта.

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У нашего руководства была "гениальная" идея: уберечь молодежь от войны и фронта, чтобы потом молодежь проголосовала за него.

Но война-то именно в том и заключается, что она НИКОМУ не позволяет оставаться ВНЕ ее. Война требует выбрать СТОРОНУ. И если ты пытаешься уберечь своего избирателя, но не привлекаешь его на СВОЮ сторону в войне, война САМА привлечет его на ДРУГУЮ сторону!

Когда я был подростком, мы, дети 13–16 лет, ориентировались на старших парней. Нашими авторитетами были ребята, отслужившие в армии. Здоровые, сильные, дерзкие, уверенные в себе. У них были деньги, девушки, мотоциклы. Они были королями мира! Это была сильная ролевая модель – пойти в армию и после армии стать НАСТОЯЩИМ мужиком.

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Если бы не было принято решение воевать дедами, а служили бы все, то ребята вроде маленького одессита, который провокацией против ТЦК заработал 10 тысяч гривен, видели бы своих старших в форме ВСУ и стремились бы подражать им. Возможно, не все пошли бы в армию, но они точно были бы на НАШЕЙ стороне!

Но сейчас ролевой моделью украинской молодежи являются не парни в форме, а обос*аный уклонистский говнюк ЛилТрамп, который сбежал из Украины и живет за счет нелегального бизнеса по бегству призывников за границу.

Старшие ребята не воюют, а е*лят в тик-токах. Им страшно идти в армию, и чтобы оправдать свой страх, они придумывают, что у нас здесь концлагерь, нацизм, бандеровцы, а они не обычные сц*куны, а могучие борцы с системой, которые не хотят умирать за режим Зеленского.

Конечно, младшие подражают старшим, и вот у нас есть этот ребенок в оранжевой футболке, который искренне ненавидит Украину, хочет в Одессе Россию и рано или поздно сожжет электростанцию или пустит под наклон поезд, потому что ЛилТрамп даст ему за это денег.

Самое интересное здесь в том, что мы отдали наших детей России из-за совершенно ошибочного расчета политиков, что маленькие манкурты проголосуют за них. Но ведь нет! НЕ ПРОГОЛОСУЮТ!

Маленькие россияне, которые сейчас растут в украинских городах, называют Зеленского фашистом и вместо благодарности проклинают того, кто сделал всё, чтобы они не попали в армию и могли беспрепятственно выехать за границу.

Провал молодежной политики – это тоже следствие системного кризиса государственного управления, когда в стране существует масса организаций и министерств, которые должны заниматься молодежью, но по факту на молодежь все наплевали. Кроме россиян. Они не забили. Поэтому наша молодежь растет, чтобы пополнять российскую армию, а не украинскую. Извините, что это неприятная правда, но, к сожалению, правда редко бывает приятной.