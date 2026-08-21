В МОСКВЕ СНОВА ЧУДЕСА. В кремле, похоже, решили: если искусственный интеллект не работает, возможно, поможет скелет.

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ВСТРЕЧАЙТЕ НОВОГО СПАСИТЕЛЯ ОТЕЧЕСТВА – ДМИТРИЯ ДОНСКОГО! Или то, что от него осталось.

На фото путин со своим ближайшим окружением погрязли в каком-то дремучем средневековье. А на заднем плане уже ждут священник и военный – видимо, готовятся взять "святые мощи" на вооружение.

Мы же прекрасно помним, как пропаганда визжит о "великой победе над Ордой"? На самом же деле, Дима перед Ордой стелился как шелк.

Куликовская битва была не более чем разборкой с самозванцем Мамаем. Фактически, Московия просто влезла во внутреннюю ординскую ссору. Сразу после этого настоящий хан, Тохтамиш, сжег москву дотла.

И Дмитрий, подтянув полы, побежал каяться, платить дань и отдавать заложников. Всё как всегда: сначала "победа", а потом сплошное предательство. Кстати, Куликовскую битву возвели в ранг героических подвигов лишь через несколько веков. Своего рода древний кремлевский фотошоп.

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Но и это ещё не все! Князь у нас, оказывается, "святой"! Митрополит Киприан, между прочим, проклял его и отлучил от церкви за попытку купить должность. Ну и что? У них там, на болотах, так заведено из поколения в поколение.

Вместо "сбора земель" князь был занят привычным делом: вырезал соседей. Межусобные войны истребляли население целыми городами. Например, тогдашний Смоленск однажды просто перестал существовать из-за эпидемий, вызванных бесконечными разрушениями.

Теперь о "мощах". До 2007 года вообще никто не знал, где он лежит. Эти кости никогда не были предметом поклонения. "Святым" Донского провозгласила РПЦ-КГБ-ФСБ только в 1988 году. Тогда КГБ дал добро священникам: срочно придумывайте новую идеологию величия. Вот они и придумали.

Итог заставляет задуматься. Пока цивилизованный мир развивает ИИ и квантовые вычисления, московия выставляет против них древние кости. В XXI веке! Это все, что нужно знать об их деградации.

Хотя, если честно, рф сейчас реально помогли бы только одни мощи. Если бы путина пронесли через всю страну в гробу. Просто чтобы показать: ВСЕ, ГЛАВНЫЙ СДОХ.

Как вы считаете, справится ли скелет Дмитрия Донского с управлением экономикой и армией лучше, чем нынешняя кремлевская команда, или это все-таки их последний "хитрый план"? Пишите в комментариях!