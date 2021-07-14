Определен лучший гол Евро-2020. Видео
Фантастический гол форварда сборной Чехии Патрика Шика с центра поля в ворота сборной Шотландии был признан болельщиками лучшим в чемпионате Европы-2020. За удар 25-летнего нападающего немецкого клуба "Байер 04" проголосовало почти 800 000 любителей футбола со всего мира.
Момент 1-го тура Евро-2020 случился в дебюте второго тайма. Шик получил мяч в центре поля, поднял голову и увидел, что шотландский голкипер Дэвид Маршалл вышел слишком далеко. Патрик без раздумий отправил круглый снаряд четко в ворота.
Вратарь пытался догнать кожаную сферу, но оказался бессильным спасти свою команду от гола. Встреча в итоге завершилась со счетом 2:0.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим насладиться этим шедевром (на видео с 4:11).
Отметим, что в десятку претендентов на гол турнира претендовал и удар Андрея Ярмоленко в матче с Нидерландами.
Всего десятка кандидатов выглядела следующим образом:
Патрик Шик, Шотландия – Чехия 0:2 (14.06, тур 1)
Поль Погба, Франция – Швейцария 3:3 (пен. 4:5) (28.06, 1/8 финала)
Лука Модрич, Хорватия – Шотландия 3:1 (22.06, тур 3)
Лоренцо Инсинье, Бельгия – Италия 1:2 (02.07, 1/4 финала)
Кевин де Брюйне, Дания – Бельгия 1:2 (17.06, тур 2)
Криштиану Роналду, Венгрия – Португалия 0:3 (15.06, тур 1)
Альваро Мората, Италия – Испания 1:1 (пен. 4:2) (06.07, 1/2 финала)
Миккель Дамсгор, Англия – Дания 2:1 (доп. вр.) (07.07, 1/2 финала)
Андрей Ярмоленко, Нидерланды – Украина 3:2 (13.06, Тур 1)
Федерико Кьеза, Италия - Испания 1:1 (пен. 4:2) (06.07, 1/2 финала)
Напомним, что Чехия на турнире дошла до стадии четвертьфинала, где со счетом 1:2 уступила Дании.