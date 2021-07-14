Определен лучший гол Евро-2020. Видео

Фантастический гол форварда сборной Чехии Патрика Шика с центра поля в ворота сборной Шотландии был признан болельщиками лучшим в чемпионате Европы-2020. За удар 25-летнего нападающего немецкого клуба "Байер 04" проголосовало почти 800 000 любителей футбола со всего мира.

Момент 1-го тура Евро-2020 случился в дебюте второго тайма. Шик получил мяч в центре поля, поднял голову и увидел, что шотландский голкипер Дэвид Маршалл вышел слишком далеко. Патрик без раздумий отправил круглый снаряд четко в ворота.

Вратарь пытался догнать кожаную сферу, но оказался бессильным спасти свою команду от гола. Встреча в итоге завершилась со счетом 2:0.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим насладиться этим шедевром (на видео с 4:11).

Видео дня

Отметим, что в десятку претендентов на гол турнира претендовал и удар Андрея Ярмоленко в матче с Нидерландами.

Всего десятка кандидатов выглядела следующим образом:

Патрик Шик, Шотландия – Чехия 0:2 (14.06, тур 1)

Поль Погба, Франция – Швейцария 3:3 (пен. 4:5) (28.06, 1/8 финала)

Лука Модрич, Хорватия – Шотландия 3:1 (22.06, тур 3)

Лоренцо Инсинье, Бельгия – Италия 1:2 (02.07, 1/4 финала)

Кевин де Брюйне, Дания – Бельгия 1:2 (17.06, тур 2)

Криштиану Роналду, Венгрия – Португалия 0:3 (15.06, тур 1)

Альваро Мората, Италия – Испания 1:1 (пен. 4:2) (06.07, 1/2 финала)

Миккель Дамсгор, Англия – Дания 2:1 (доп. вр.) (07.07, 1/2 финала)

Андрей Ярмоленко, Нидерланды – Украина 3:2 (13.06, Тур 1)

Федерико Кьеза, Италия - Испания 1:1 (пен. 4:2) (06.07, 1/2 финала)

Напомним, что Чехия на турнире дошла до стадии четвертьфинала, где со счетом 1:2 уступила Дании.