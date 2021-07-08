Англия – Дания: видеообзор полуфинала Евро-2020

Сборная Дании по футболу не смогла сотворить сенсацию и пройти команду Дании на пути к финалу Евро-2020. Встреча 1/2 финала прошла в Лондоне на легендарном "Уэмбли" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Решающий гол был забит с пенальти в первом экстратайме.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видеообзор поединка.

Англия – Дания 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: 0:1 – 30 Дамсгор, 1:1 – 39, автогол Кьер, 2:1 – 104 Кейн.

Англия – Пикфорд, Стоунз, Уокер, Шоу, Магуайр, Сака (Грилиш, 69; Триппьер, 105), Райс (Хендерсон, 95), Маунт (Фоден, 95), Филлипс, Стерлинг, Кейн.

Дания – Шмейхель, Ларсен (Васс, 67), Вестергор (Винд, 105), Кьер, Мэле, Хейбьерг, Дилэйни (Йенсен, 88), Дамсгор (Поульсен, 67), Кристенсен (Андерсен, 79), Брэйтуэйт, Дольберг (Нергор, 67).

Видео дня

Предупреждения: Магуайр (49), Васс (72).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Дании начинала свой путь на континентальном первенстве в группе B с Бельгией, Россией и Финляндией.

Первый поединок с финнами стал для датчан настоящей драмой. В конце первого тайма 29-летний полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен зашатался и упал лицом в газон.

Оказалось, что у футболиста остановилось сердце.

Этот момент попал в телеэфир, а матч завершился поражением со счетом 0:1.

После этого Дания уступила Бельгии, но смогла разгромить Россию и с 3 очкам заняла 2-е место в группе B.