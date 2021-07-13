Гол футболиста сборной Украины претендует на звание лучшего на Евро-2020. Видео

Гол нападающего сборной Украины Андрея Ярмоленко в ворота Нидерландов вошел в список претендентов на звание лучшего взятия ворот на Евро-2020. Наш соотечественник отличился первым мячом команды Андрея Шевченко на чемпионате, но это не помогло ей уйти от поражения в матче первого тура.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, кроме красивого обводящего удара в исполнении Ярмоленко на главный приз претендуют еще девять голов. Полный список номинантов выглядит следующим образом:

1. Андрей Ярмоленко, Нидерланды – Украина 3:2 (1-й тур)

2. Патрик Шик, Шотландия – Чехия 0:2 (1-й тур)

3. Криштиану Роналду, Венгрия – Португалия 0:3 (1-й тур)

4. Кевин де Брейне, Дания – Бельгия 1:2 (2-й тур)

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5. Лука Модрич, Хорватия – Шотландия 3:1 (3-й тур)

6. Поль Погба, Франция – Швейцария 3:3 (4:5 после пенальти) (1/8 финала)

7. Лоренцо Инсинье, Бельгия – Италия 1:2 (1/4 финала)

8. Федерико Кьеза, Италия – Испания 1:1 (4:2 после пенальти) (1/2 финала)

9. Альваро Мората, Италия – Испания 1:1 (4:2 после пенальти) (1/2 финала)

10. Миккель Дамсгор, Англия – Дания 2:1 (после доп. Времени) (1/2 финала)

Напомним, что по итогам Евро-2020 сборная Украины впервые в своей истории дошла до четвертьфинала, где уступила будущим финалистам англичанам. Родоначальники футбола выиграли с разгромным счетом 4:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, в финале чемпионата Европы Италия в серии пенальти одолела Англию и выиграла турнир.

УЕФА представил символическую сборную континентального первенства.