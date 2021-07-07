Италия – Испания: видеообзор полуфинала Евро-2020

Сборная Испании уступила Италии в первом полуфинале Евро-2020. Поединок между футбольными грандами континента на Уэмбли завершился со счетом

Для Италии это стало 10-й победой в 34-х матчах против соперников из испанской национальной команды

Италия – Испания 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:2

Голы: 1:0 – 60 Кьеза, 1:1 – 80 Мората.

Италия – Доннарумма, Кьеллини, Ди Лоренцо, Эмерсон (Толои, 74), Бонуччи, Верратти (Пессина, 74), Барелла (Локателли, 85), Кьеза (Бернардески, 107), Жоржиньо, Инсинье (Белотти, 85), Иммобиле (Берарди, 62).

Видео дня

Испания – Унаи Симон, Альба, Аспиликуэта (Льоренте, 85), Лапорт, Эрик Гарсия (Пау Торрес, 109), Педри, Бускетс (Тиаго Алькантара, 105), Ферран Торрес (Мората, 62), Ольмо, Ойарсабаль (Жерар Морено, 70), Коке (Родри, 70).

Серия пенальти: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 4:2.

Предупреждения: Бускетс (51), Толои (97), Бонуччи (118).

Как сообщал OBOZREVATEL, Испания на чемпионате Евро выступала в группе Е вместе со Швецией, Словакией и Польшей.

Испанцы смогли выиграть лишь встречу со словаками (5:0), сведя две остальные игры в ничью.

В четвертьфинале "фурия роха" в сверхрезультативном матче одолела Хорватию.

Полуфинал против Швейцарии был выигран лишь в серии пенальти.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".