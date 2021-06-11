Сборная Украины не собирается убирать "Героям слава!" с формы на Евро-2020

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский сообщил, что наша национальная команда собирается играть в форме с Крымом и лозунгом "Слава Украине – Героям слава!" на Евро-2020. По его словам, экипировка утверждена Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), как и все ее элементы.

Во время пресс-конференции с игроками сборной Романом Безусом и Артемом Бесединым он также рассказал, что сейчас этим вопросом занимается президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

"У нас есть форма. Она утверждена в УЕФА, как и все надписи на ней. Сейчас президент Украинской ассоциации футбола находится в Риме и обсуждает этот вопрос с представителями организации. И да, мы собираемся играть в этой экипировке, она утверждена", – заявил Глывинский.

Видео дня

Кроме того, в комментарии изданию НВ пресс-атташе рассказал, что Украина отправилась на Евро-2020 с единственной формой. На ней присутствует надпись "Героям слава!"

Напомним, что в начале июня сборная представила новую форму, которая вызвала возмущение в России. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить использование нового игрового комплекта на Евро-2020.

Изначально организация ответила, что экипировка Украины соответствует регламенту, однако после протеста со стороный Российского футбольного союза (РФС) УЕФА запретил слоган "Героям слава!", вызвав недовольство среди наших соотечественников, которые атаковали соцсети организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в УАФ нашли способ оставить запрещенный лозунг на форме нашей национальной команды.