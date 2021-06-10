Посольство США поддержало Украину, надев желто-синюю форму нашей сборной. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Посольство США поддержало Украину

Посольство Соединенных штатов Америки в Украине поддержало сборную Украины по футболу перед стартовым матчем на чемпионате Европы по футболу. Сотрудники представительства выложили у себя в Twitter совместную фотосессию, на которую пришли одетыми в желто-синюю форму нашей команды.

В кадре улыбающиеся американцы в синей и желтой экипировке расположились через один, собрав импровизированный флаг нашей страны.

"С нетерпением ждем первый матч в воскресенье. Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть великолепно", – говорится в подписи к фотографиям.

Посольство США поддержало Украину
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Сотрудники посольства снялись в фотосессии в поддержку Украины
Американцы поддержали нашу команду

Напомним, что сборная Украины на чемпионате Европы-2020 будет играть в квартете С против команд Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. Именно против Нидерландов подопечные Андрея Шевченко и стартуют на континентальном первенстве. Матч начнется в воскресенье, 13 апреля.

Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу
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