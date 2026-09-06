В Киеве заработала новая система оповещения о воздушных угрозах: как в этом разобраться

С 6 сентября 2026 года в Киеве заработала дифференцированная система оповещения о воздушных угрозах. Отныне в сообщениях жителям столицы будут указывать не только факт опасности, но и ее конкретный вид и уровень.

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В то же время система пока работает не во всех районах города в полном объеме. Об этом сообщили в КГГА.

6 сентября в Киеве изменили систему оповещения

С 6:00 6 сентября по решению правительства в столице ввели дифференцированное оповещение о воздушных угрозах.

Отныне жители Киева могут получать уведомления о конкретном виде опасности.

Жёлтый уровень: "Опасностьот дронов".

Красный уровень:

"Массированная угроза со стороны дронов";

"Ракетная угроза";

"Ракетно-дронная угроза".

"Отбой" означает, что угроз и опасностей нет.

Как работают уведомления

Каждое новое сообщение показывает актуальный на данный момент вид и уровень угрозы. Если вид опасности меняется, новое сообщение автоматически заменяет предыдущее.

Отдельный сигнал "Отбой" между различными видами угроз не объявляется.

Например, если после сообщения "Дронная опасность" поступает "Ракетная угроза", это означает, что актуальной для города уже является именно ракетная угроза.

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Сигнал "Отбой" означает, что на данный момент в Киеве не зафиксировано ни одной из перечисленных воздушных угроз.

Где система пока работает не в полном объеме

На данный момент дифференцированное оповещение внедрено во всех районах Киева, кроме Печерского. В Голосеевском и Святошинском районах система работает частично.

Это связано с тем, что на отдельных территориях технически невозможно обеспечить дифференциацию по видам угроз.

Поэтому там порядок звукового оповещения остается без изменений: в случае любой воздушной опасности или угрозы раздается обычный сигнал сирены без уточнения ее вида.

Также в этих районах не подается отдельный звуковой сигнал "Отбой".

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины принял 3 сентября решения, призванные адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак. Среди них – два уровня тревоги и сокращение комендантского часа в Киеве с 01:00 до 05:00.

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