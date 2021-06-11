Посольство Канады поддержало Украину, выйдя на работу в желто-синей форме нашей сборной

Посольство Канады в Украине поддержало нашу национальную команду, показав необычный дресс-код, установленный в офисе в пятницу, 11 июня. Вместо офисной одежды сотрудники учреждения надели новую форму нашей сборной с Крымом и надписями "Слава Украине!" и "Героям слава!

На официальной странице посольства Канады в Twitter появилось несколько снимков, сделанных во время рабочего дня. На них видно, что сотрудники обсуждают все вопросы, сидя в нашей экипировке.

"Новый дресс-код в посольстве Канады в Украине? Хорошей всем пятницы!" – написано в профиле учреждения.

Видео дня

На Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко сыграют в группе C. Их соперниками станут Нидерланды (13 июня), Северная Македония (17 июня) и Австрия (21 июня).

Напомним, что в начале июня Украина представила новую форму, сделанную для чемпионата Европы. В России возмутились тем, что на нее нанесена карта нашей страны с Крымом, и призвали Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретить ее использование на турнире.

В организации изначально ответили, что игровой комплект нашей команды не нарушает ее регламент, однако после протеста Российского футбольного союза (РФС) в УЕФА пересмотрели свою точку зрения и запретили слоган "Героям слава!" В Украине не стали скрывать своего недовольства и атаковали социальные сети организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украинской ассоциации футбола (УАФ) нашли способ оставить на форме надпись "Героям слава!", а пресс-атташе нашей национальной команды Александр Глывинский заявил, что команда Шевченко собирается выступать на Евро-2020 с ранее запрещенным слоганом.

Ранее в посольстве США поддержали Украину, надев желто-синие футболки.