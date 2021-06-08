Нидерланды – Украина: букмекеры назвали фаворита матча Евро-2020

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
4 минуты
3,7 т.
Нидерланды Украина

Сборная Украины по футболу считается аутсайдером стартового для себя матча чемпионата Европы-2020 с Нидерландами. Поединок команд группы С состоится в воскресенье, 13 июня, в Амстердаме.

Встречу примет стадион "Йохан Кройф Арена". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Украина. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Лидер Нидерландов Джорджиньо Вейналдум.
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Аналитики практически не имеют сомнений в том, что победителем игры окажется сборная Нидерландов. Ставки на ее успех по итогам 90 минут принимаются с коэффициентом 1,65.

Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех украинской команды достигают уровня 6,00.

Прогноз на матч Нидерланды – Украина.

При этом эксперты уверены, что поединок не порадует зрителей большим количеством голов. На то, что команды забьют не более двух раз, можно поставить с коэффициентом 1,61.

Ставки на матч Нидерланды – Украина.

Отметим, что Нидерланды и Украина никогда не встречались в официальных матчах. Команды дважды пересекались в товарищеских играх. В 2008 году "желто-синие" на чужом поле уступили 0:3. А через два года встреча на "Донбасс-Арене" завершилась вничью 1:1.

Кроме украинцев и нидерландцев в квартете С также выступают команды Австрии и Северной Македонии. Накануне старта "оранжевые" потеряли сразу двух футболистов – звездного Вирджила ван Дейка и хавбека "Манчестер Юнайтед" Данни ван де Бека.

Группы Евро-2020.
Календарь группового этапа Евро-2020.
Распсисание плей-офф Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне старта Евро-2020 сборная Украины представила новую игровую форму. Ее особенностью стало изображение карты страны с оккупированным Крымом и приветствием "Слава Украине! Героям слава!".

Это вызвало невероятное негодование в России, где экипировку назвали провокативной и политизированной. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев потребовал от Европейского футбольного союза (УЕФА) запретить форму "желто-синих".

Андрей Ярмоленко
На форме сборной Украины изображена карта страны.

В свою очередь бывший боксер Николай Валуев обвинил украинцев в провокации. УЕФА в ответ отверг любые требования россиян и заявил, что дизайн футболок утвержден в соответствии со всеми правилами.

После этого почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призвал УЕФА дать официальные объяснения. Экс-игрок сборной РФ Игорь Колыванов назвал Украину российской территорией и заявил, что РФ не аннексировала Крым, а "просто забрала то, что нам всегда принадлежало".

Тарас Степаненко в форме сборной Украины.
Роман Яремчук.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко спокойно отреагировал на высказывания россиян, заявив, что ему неинтересно их мнения.

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