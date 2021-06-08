Нидерланды – Украина: букмекеры назвали фаворита матча Евро-2020

Сборная Украины по футболу считается аутсайдером стартового для себя матча чемпионата Европы-2020 с Нидерландами. Поединок команд группы С состоится в воскресенье, 13 июня, в Амстердаме.

Встречу примет стадион "Йохан Кройф Арена". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Украина. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Аналитики практически не имеют сомнений в том, что победителем игры окажется сборная Нидерландов. Ставки на ее успех по итогам 90 минут принимаются с коэффициентом 1,65.

Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех украинской команды достигают уровня 6,00.

При этом эксперты уверены, что поединок не порадует зрителей большим количеством голов. На то, что команды забьют не более двух раз, можно поставить с коэффициентом 1,61.

Отметим, что Нидерланды и Украина никогда не встречались в официальных матчах. Команды дважды пересекались в товарищеских играх. В 2008 году "желто-синие" на чужом поле уступили 0:3. А через два года встреча на "Донбасс-Арене" завершилась вничью 1:1.

Кроме украинцев и нидерландцев в квартете С также выступают команды Австрии и Северной Македонии. Накануне старта "оранжевые" потеряли сразу двух футболистов – звездного Вирджила ван Дейка и хавбека "Манчестер Юнайтед" Данни ван де Бека.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне старта Евро-2020 сборная Украины представила новую игровую форму. Ее особенностью стало изображение карты страны с оккупированным Крымом и приветствием "Слава Украине! Героям слава!".

Это вызвало невероятное негодование в России, где экипировку назвали провокативной и политизированной. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев потребовал от Европейского футбольного союза (УЕФА) запретить форму "желто-синих".

В свою очередь бывший боксер Николай Валуев обвинил украинцев в провокации. УЕФА в ответ отверг любые требования россиян и заявил, что дизайн футболок утвержден в соответствии со всеми правилами.

После этого почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призвал УЕФА дать официальные объяснения. Экс-игрок сборной РФ Игорь Колыванов назвал Украину российской территорией и заявил, что РФ не аннексировала Крым, а "просто забрала то, что нам всегда принадлежало".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко спокойно отреагировал на высказывания россиян, заявив, что ему неинтересно их мнения.