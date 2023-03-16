''Жадное Пузо сейчас злое'': фанаты раскритиковали Фьюри из-за боя с Усиком

Фанаты бокса массово раскритиковали британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) за его высказывания в адрес украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) и затягивание переговоров по организации боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В частности, поклонники спорта отметили, что Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, находится в худшем состоянии, чем казалось раньше.

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Подборку высказываний фанатов составил американский портал Essantially Sports. В социальной сети Twitter Тайсону посоветовали не вести себя, как ребенок, а также отметили, что тот не ожидал, что Усик согласится на распределение гонорара в пропорции 70 на 30 в пользу британца.

"Он напуган. Он не думал, что Усик примет это предложение. Его загнали в угол, и он больше не может убежать, поэтому Жадное Пузо сейчас такое злое", "Усик сильно его напугал", "Звучит, как ребенок из начальной школы, который зовет кого-то на детской площадке", "Надеюсь, он проиграет", "Он в гораздо худшей форме, начиная тренировочный лагерь, чем я думал", "Несмотря на габариты, он встречается с самым техничным боксером в своей карьере", – пишут пользователи соцсети.

Напомним, Усик согласился на ультиматум Фьюри, выдвинув ему проукраинское требование, которое взбесило россиян. А британец показал последствия принятия решения подписать контракт на бой.

Кроме того, в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения.

Бывший соперник украинца Тони Белью рассказал, кто выиграет бой Усик – Фьюри, и объяснил почему. Также свой прогноз на поединок дал знаменитый Хасим Рахман. А россиянин Александр Поветкин выразил желание разобраться с нашим соотечественником из-за высказываний о стране-агрессоре.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поставил точку в спорах вокруг боя его клиента с Александром Усиком. Сам Цыганский король буквально слетел с катушек в новом обращении к украинцу. Однако затем Фьюри неожиданно пожелал удачи Усику.

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