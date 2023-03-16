''Это худшее для Тайсона'': знаменитый экс-чемпион мира назвал победителя боя Усик – Фьюри

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) победит британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) и станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, в поединке 29 апреля встретится практически со своей копией и не сможет ничего поделать.

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Уверенность в этом в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports выразил бывший чемпион мира Хасим Рахман. Он добавил, что украинец разрушит всю карьеру Фьюри, так как британец привык драться с нокаутерами, а не настоящими боксерами с великолепными техническими навыками.

"Усик несет те проблемы, которых Фьюри предпочел бы избежать. Усик – настоящий боксер. Тайсону тоже нравится быть настоящим боксером и просто утомлять супертяжей. Но в бою с Усиком он не сможет это сделать. Все будет с точностью до наоборот. Усик перебоксирует Тайсона Фьюри. Он разрушит его наследие. Потому что все определяет стиль. Соперник с настоящим боксерским стилем – это худшее для Тайсона. Ему нужны большие и широкие драчуны", – сказал Рахман.

Напомним, Тайсон предложил украинцу Усику исключить пункт о реванше из контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, назвал это повышением ставок.

Усик согласился на ультиматум Фьюри, выдвинув ему проукраинское требование, которое взбесило россиян. А британец показал последствия принятия решения подписать контракт на бой.

Кроме того, в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поставил точку в спорах вокруг боя его клиента с Александром Усиком. Сам Цыганский король буквально слетел с катушек в новом обращении к украинцу. Однако затем Фьюри неожиданно пожелал удачи Усику.

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