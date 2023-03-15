''Оскорбляет нашу страну'': экс-чемпион мира из РФ заявил, что Поветкин хочет разобраться с Усиком

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд выразил претензии к украинцу Александру Усику (20-0, 13 КО) и обвинил его в том, что он оскорбляет Российскую Федерацию. Экс-боксер также вспомнил о своем разговоре с другим поклонником войны Александром Поветкин, который хотел бы разобраться с нашим соотечественником.

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Об этом Дрозд заявил во время интервью с Артуром Бетербиевым (19-0, 19 КУО) на YouTube-канале "Ушатайка". Он также поддержал предложение уроженца Дагестанца, который позорно выступает под флагом Канады, чтобы избежать отстранения, организовать бой Усик – Поветкин.

"Он такие вещи высказывает в своих эфирах... Мы буквально вот с Сашей Поветкиным затрагивали вскользь эту тему. И он сказал: "Я бы если встретил, то тоже бы поговорил с Александром". Ну, мягко говоря, он очень некрасиво и неправильно отзывается, да и вообще просто оскорбляет нашу страну. Ну да бог с ним. Может, Поветкину вернуться в ринг и там разобраться с Усиком? В ринге он умеет разговаривать", – сказал Дрозд.

Ранее Бетербиев в насмешливой и пренебрежительной форме высказался о позиции Усика в отношении России, назвав его больным человеком.

В свою очередь Усик выразил разочарование из-за реакции многих людей в мире, которые думают, что война в Украине – это выдумка и игра. Он также критиковал Запад за недостаточную помощь нашей стране.

Жена Усика Екатерина рассказала о том, что Поветкин связывался с его супругом после начала вторжения РФ в Украину. Боксер из РФ начал рассказывать нашему чемпиону о том, что "в Украине что-то не так". Сам спортсмен из страны-агрессора, рассказывая о звонке Усику, использовал кремлевский штамп о "восьми годах на Донбассе".

Александр резко выступил против допуска РФ к Олимпийским играм 2024 года, чем взбесил российских болельщиков. Кроме того, объединенный чемпион категорично высказался об украинском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик намекнул на бой с британцем Тайсоном Фьюри, после чего россияне принялись массово желать украинскому чемпиону поражения. Кроме того, представители страны-агрессора взбесились из-за проукраинского ультиматума нашего соотечественника британцу.

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