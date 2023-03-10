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"Эй, Жадное Пузо!" Усик согласился на ультиматум Фьюри, выдвинув проукраинское требование. Видео

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
3,6 т.
'Эй, Жадное Пузо!' Усик согласился на ультиматум Фьюри, выдвинув проукраинское требование. Видео

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) принял предложение британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) о распределении гонорара боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в соотношении 70% на 30% вы пользу соперника. При этом наш соотечественник выдвинул Цыганскому королю свое условие: уроженец Манчестера сразу после поединка должен поддержать Украину донатом в 1 миллион фунтов.

Видео дня
''Эй, Жадное Пузо!'' Усик согласился на ультиматум Фьюри, выдвинув проукраинское требование. Видео

Соответствующее видеообращение Усик опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter. Украинский объединенный чемпион назвал соперника жадным, а также согласился подраться с соперником уже 29 апреля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

''Эй, Жадное Пузо!'' Усик согласился на ультиматум Фьюри, выдвинув проукраинское требование. Видео
''Эй, Жадное Пузо!'' Усик согласился на ультиматум Фьюри, выдвинув проукраинское требование. Видео

"Эй, Жадное Пузо! Я принимаю твое предложение. Согласен на 70/30 в твою пользу, чтобы подраться 29 апреля на "Уэмбли". Но ты должен пообещать задонатить украинцам сразу после боя один миллион фунтов стерлингов (1,2 млн долларов – редакция). И каждый день, пока ты это не сделаешь, ты будешь выплачивать 1% твоего гонорара украинскому народу. По рукам?" – ообратился украинец к сопернику на английском.

''Эй, Жадное Пузо!'' Усик согласился на ультиматум Фьюри, выдвинув проукраинское требование. Видео

Ранее Тайсон отказался выходить на ринг против украинца в Саудовской Аравии. Также британец не принял выгодное предложение о распределении гонорара. Кроме того, в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения.

''Эй, Жадное Пузо!'' Усик согласился на ультиматум Фьюри, выдвинув проукраинское требование. Видео
''Эй, Жадное Пузо!'' Усик согласился на ультиматум Фьюри, выдвинув проукраинское требование. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик оценил бой с Фьюри и сравнил его с Энтони Джошуа (24-3, 22 КО). Также он отметил, что физические данные Цыганского короля не говорят о том, что он сильнее. Украинец спародировал Тайсона и назвал его "Большим Пузом", которое он будет бить. В свою очередь, экс-чемпион Карл Фроч назвал позором ситуацию вокруг боя Усик – Фьюри.

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