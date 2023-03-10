''Эй, Жадное Пузо!'' Усик согласился на ультиматум Фьюри, выдвинув проукраинское требование. Видео

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) принял предложение британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) о распределении гонорара боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в соотношении 70% на 30% вы пользу соперника. При этом наш соотечественник выдвинул Цыганскому королю свое условие: уроженец Манчестера сразу после поединка должен поддержать Украину донатом в 1 миллион фунтов.

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Соответствующее видеообращение Усик опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter. Украинский объединенный чемпион назвал соперника жадным, а также согласился подраться с соперником уже 29 апреля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

"Эй, Жадное Пузо! Я принимаю твое предложение. Согласен на 70/30 в твою пользу, чтобы подраться 29 апреля на "Уэмбли". Но ты должен пообещать задонатить украинцам сразу после боя один миллион фунтов стерлингов (1,2 млн долларов – редакция). И каждый день, пока ты это не сделаешь, ты будешь выплачивать 1% твоего гонорара украинскому народу. По рукам?" – ообратился украинец к сопернику на английском.

Ранее Тайсон отказался выходить на ринг против украинца в Саудовской Аравии. Также британец не принял выгодное предложение о распределении гонорара. Кроме того, в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик оценил бой с Фьюри и сравнил его с Энтони Джошуа (24-3, 22 КО). Также он отметил, что физические данные Цыганского короля не говорят о том, что он сильнее. Украинец спародировал Тайсона и назвал его "Большим Пузом", которое он будет бить. В свою очередь, экс-чемпион Карл Фроч назвал позором ситуацию вокруг боя Усик – Фьюри.

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