''Это бой века'': Фьюри после террора Усика неожиданно пожелал украинцу удачи

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) неожиданно сменил риторику в своих обращениях к украинцу Александру Усику (20-0, 13 КО) накануне боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Он пожелал нашему соотечественнику успешного тренировочного лагеря, а также назвал поединок против него величайшим в истории британского бокса.

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Соответствующее видео Фьюри опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. В то же время он назвал террором Усика и его команды свои последние оскорбительные высказывания и различные требования и объявил, что на время подготовки к бою не будет вести лично социальные сети.

"Так же весело, как и в течение последних нескольких дней, терроризируя Усика и его команду, я собираюсь погрузиться в тренировочный лагерь. Как всегда, я отключаюсь от соцсетей. Мои люди будуть держать вас в курсе моей подготовки и того, как все идет. Несомненно, 29 апреля – рабочая дата, я увижу вас всех в эту ночь. Это самое большое событие в истории британского бокса, бой века. Два непобедимых чемпиона мира в супертяжелом весе идут друг на друга, чтобы увидеть, кто №1 в дивизионе. Звание абсолютного чемпиона мира на кону. Всем мира, хорошей подготовки Усику и пусть победит сильнейший", – сказал Фьюри.

Напомним, Тайсон предложил украинцу Усику исключить пункт о реванше из контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, назвал это повышением ставок.

Усик согласился на ультиматум Фьюри, выдвинув ему проукраинское требование, которое взбесило россиян. А британец показал последствия принятия решения подписать контракт на бой.

Кроме того, в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поставил точку в спорах вокруг боя его клиента с Александром Усиком.

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