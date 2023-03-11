Обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) начал подготовку к бою с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 KO). Видео со своего тренировочного лагеря британскитй супертяж выложил у себя в Instagram.

Видео дня

Таким образом Фьюри подтвердил то, что британская и украинская сторона договорились о проведении поединка, который запланирован на 29 апреля.

"Доброе утро мир. Сегодня мой первый день тренировок перед боем с Усиком. Мне не нужно 6 или 4 месяца. У меня есть 6 недель и неделя отдыха. Удачи, счастливых дней. Я собираюсь побить этого маленького ублюдка", - сказал Фьюри.

Позже Тайсон выложил второй ролик, где представил своего спарринг-партнера.

"Друг и брат Джозеф Паркер будет помогать мне. Сегодня мы проспаррингуем 10-12 раундов.

Усик, я тебя предупредил. У тебя 6 недель, сосунок. Мы идем за тобой. Спарта!" - добавил Фьюри.

Британец также показал своего повара - Джорджа Локхарта, который приехал раньше.

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