Фьюри показал последствия своего окончательного решения по бою с Усиком. Видео
Обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) начал подготовку к бою с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 KO). Видео со своего тренировочного лагеря британскитй супертяж выложил у себя в Instagram.
Таким образом Фьюри подтвердил то, что британская и украинская сторона договорились о проведении поединка, который запланирован на 29 апреля.
"Доброе утро мир. Сегодня мой первый день тренировок перед боем с Усиком. Мне не нужно 6 или 4 месяца. У меня есть 6 недель и неделя отдыха. Удачи, счастливых дней. Я собираюсь побить этого маленького ублюдка", - сказал Фьюри.
Позже Тайсон выложил второй ролик, где представил своего спарринг-партнера.
"Друг и брат Джозеф Паркер будет помогать мне. Сегодня мы проспаррингуем 10-12 раундов.
Усик, я тебя предупредил. У тебя 6 недель, сосунок. Мы идем за тобой. Спарта!" - добавил Фьюри.
Британец также показал своего повара - Джорджа Локхарта, который приехал раньше.
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