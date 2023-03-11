У россиян серьезно ''подгорело'' после проукраинского решения Усика по бою с Фьюри

Российские болельщики устроили войну хейта после решения чемпиона по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика (20-0, 13 КО) принять предложение обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) о распределении гонорара боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. По условиям контракта доход будет поделен в соотношении 70% на 30% в пользу британца, но Усик потребовал включить в договор проукраинский пункт.

Видео дня

Согласно условию Александра, Тайсон должен будет пожертвовать Украине 1 млн фунтов стерлингов.

"Почему Усик не отдаст весь свой гонорар Украине? Двуличный пень", – начали писать российские любители спорта, однако им сразу заткнули рот другие комментаторы.

"Он из имеющих у него денег отдал уже не мало, из этих тоже отдаст по-любому", "А Усик с тобой поделился на что потратит свой гонорар? Расскажи нам всем", А кто тебе сказал, что не отдаст? В чем двуличность? Почему ты сразу оскорбляешь человека?" – встали на защиту Усика некоторые пользователи.

Юзеры отметили, что Усик использует бой с Фьюри, чтобы в очередной раз привлечь внимание к войне в Украине.

"И, суди по тому, как от таких новостей тут пригорают попы - это работает отлично", – говорится к сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 11 марта, стало известно, что Усик и Фьюри в конце концов договорились о бое. Президент WBA Гильберто Мендоза получил подтверждение этого от команд обоих боксеров. Поединок запланирован на 29 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!