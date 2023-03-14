''Хотел бы драться в Украине, но...'' У Фьюри поставили точку в спорах вокруг боя с Усиком

британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО), несмотря на обвинения в том, что он всячески избегает Александра Усика (20-0, 13 КО), несомненно подерется с украинцем 29 апреля за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Оба боксера согласились на то, что поединок состоится на легендарной арене "Уэмбли" в Лондоне, хотя наш соотечественник наверняка предпочел бы провести бой на родине.

Видео дня

Об этом в интервью порталу talkSport заявил промоутер Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, Фрэнк Уоррен. Комментируя очередные ультиматумы со стороны своего клиента, он подчеркнул, что не видит причин для срыва исторического боя.

"Оба боксера согласились на условия распределения гонорара. Бой состоится. Все остальное – вопрос контракта, но это не станет проблемой. Проект контракта на столе, мы рассматриваем каждый пункт. Большая часть уже согласована. Есть пара моментов, которые нужно решить. Усик и Тайсон тренируются. Нет причин, по которым бой не состоится 29 апреля. Обе стороны согласились, что это будет "Уэмбли". Усик в глубине души, я уверен, хотел бы драться в Украине, но это невозможно с учетом того, что происходит", – сказал Уоррен.

Ранее Тайсон потребовал от Усика исключить из контракта на бой 29 апреля пункт о реванше. В ответ Александр призвал соперника подписать соглашение на поединок или освободить свой чемпионский пояс.

Кроме того, в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик согласился на ультиматум Фьюри, выдвинув ему проукраинское требование, которое взбесило россиян. А Тайсон показал последствия принятия решения подписать контракт на бой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!