Тайсон Фьюри ''слетел с катушек'' после ответа Усика. Видео

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) эмоционально отреагировал на ответ Александра Усика (20-0, 13 КО) по вопросу распределение доходов в их бою. Наш обладатель титулов WBA, WBO и IBF ) уличил британца во лжи.

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Фьюри совершенно потерял самообладание, стал кричать на украинца и оскорблять его. При этом Тайсон заявил, что он находится в самой лучшей форме в своей карьере и ждет не дождется боя.

" Я готов, бл*дь, к этому рок-н-роллу. Мне бы хотелось, чтобы бой прошел уже в ближайший уикенд. Усик, ты жалкий кролик, ты отвратительный кусок де*ьма. Ты никто, нах*й. Я очень сильно отп*здячу тебя, получу 70% гонорара и стану абсолютным чемпионом мира", – выдал британский супертяж на видео, которое разместил у себя в Instagram.

Чуть позже Фьюри повернул камеру и показал своего спарринг-партнера,

"Здесь Джозеф Паркер, мы уже не можем дождаться. Я убью этого тяжеловеса. Я еб*чий монстр. разнесу Усика". – закричал Фьюри, тыкая средний палец в объектив.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фьюри предложил украинцу Усику исключить пункт о реванше из контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, который намечен на 29 апреля. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, назвал это повышением ставок.

Ранее Александр Усик согласился на ультиматум Фьюри, выдвинув ему проукраинское требование, которое взбесило россиян. А британец показал последствия принятия решения подписать контракт на бой.

Кроме того, в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения.

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