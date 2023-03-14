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Тайсон Фьюри "слетел с катушек" после ответа Усика. Видео

Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
5,6 т.
Тайсон Фьюри 'слетел с катушек' после ответа Усика. Видео

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) эмоционально отреагировал на ответ Александра Усика (20-0, 13 КО) по вопросу распределение доходов в их бою. Наш обладатель титулов WBA, WBO и IBF ) уличил британца во лжи.

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Фьюри совершенно потерял самообладание, стал кричать на украинца и оскорблять его. При этом Тайсон заявил, что он находится в самой лучшей форме в своей карьере и ждет не дождется боя.

" Я готов, бл*дь, к этому рок-н-роллу. Мне бы хотелось, чтобы бой прошел уже в ближайший уикенд. Усик, ты жалкий кролик, ты отвратительный кусок де*ьма. Ты никто, нах*й. Я очень сильно отп*здячу тебя, получу 70% гонорара и стану абсолютным чемпионом мира", – выдал британский супертяж на видео, которое разместил у себя в Instagram.

Тайсон Фьюри ''слетел с катушек'' после ответа Усика. Видео

Чуть позже Фьюри повернул камеру и показал своего спарринг-партнера,

"Здесь Джозеф Паркер, мы уже не можем дождаться. Я убью этого тяжеловеса. Я еб*чий монстр. разнесу Усика".  – закричал Фьюри, тыкая средний палец в объектив.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фьюри предложил украинцу Усику исключить пункт о реванше из контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, который намечен на 29 апреля. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, назвал это повышением ставок.

Тайсон Фьюри ''слетел с катушек'' после ответа Усика. Видео

Ранее Александр Усик согласился на ультиматум Фьюри, выдвинув ему проукраинское требование, которое взбесило россиян. А британец показал последствия принятия решения подписать контракт на бой.

Тайсон Фьюри ''слетел с катушек'' после ответа Усика. Видео

Кроме того, в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения.

Тайсон Фьюри ''слетел с катушек'' после ответа Усика. Видео

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