Белью сказал, кто победит в бою Усик – Фьюри, и объяснил почему

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью выразил уверенность в том, что украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) победит британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) и станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Экс-соперник нашего соотечественник подчеркнул, что Цыганский король всегда будет стремиться подраться с Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).

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Такое мнение Белью выразил в интервью порталу talkSport. Он добавил, что стиль бокса Тайсона очень сильно изменился за последние несколько лет. Именно этот факт говорит в пользу украинского объединенного чемпиона в поединке, который намечен на 29 апреля в Лондоне.

"Фьюри всегда будет хотеть боя с Джошуа, потому что это будет самый большой гонорар в его жизни. Но есть ли что-то еще, чего можно добиться в спорте, если он победит Александра Усика? Точно нет. Но стиль Тайсона Фьюри изменился за последние несколько лет, он больше не тот большой неуклюжий боец, который использует свою неуловимость как преимущество. Это изменение стиля сыграет на руку Александру Усику, это действительно так, и я отдаю предпочтение Александру Усику", 0 сказал экс-боксер.

Напомним, Тайсон предложил украинцу Усику исключить пункт о реванше из контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, назвал это повышением ставок.

Усик согласился на ультиматум Фьюри, выдвинув ему проукраинское требование, которое взбесило россиян. А британец показал последствия принятия решения подписать контракт на бой.

Кроме того, в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поставил точку в спорах вокруг боя его клиента с Александром Усиком. Сам Цыганский король буквально слетел с катушек в новом обращении к украинцу. Однако затем Фьюри неожиданно пожелал удачи Усику.

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