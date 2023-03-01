Брутальный нокаут за три раунда: в сети показали, чем закончится бой Усик – Фьюри

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) и британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) планируют провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. И хотя переговоры проходят очень тяжело, оба боксера настроены оптимистично и заявляют о готовности выйти в ринг.

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Пока же поединок официально не был анонсирован, болельщики ведут споры о том, кто окажется сильнее. Авторы YouTube-канала GameRiot провели симуляцию боя Усик – Фьюри в компьютерной игре Undisputed. Поединок завершился нокаутом украинца в третьем раунде.

Тайсон владел инициативой на протяжении всего боя. Он работал по корпусу и голове Александра. Уже в первой трехминутке украинец опустился на колена, а в следующем раунде рухнул на канвас. Оба раза наш соотечественник сумел подняться на ноги, а ближе ко второму перерыву загнал Фьюри в угол.

Все закончилось в третьей трехминутке. Сначала Фьюри вновь отправил украинского чемпиона в нокдаун, а затем загнал в угол и брутально нокаутировал.

Стоит отметить, что в реальной жизни фаворитом считается именно Цыганский король, как называют Тайсона. При этом, по признанию Усика, его это лишь дополнительно мотивирует. Накануне Александр в социальной сети Instagram намекнул на бой с Фьюри, после чего россияне принялись массово желать украинцу поражения.

Ранее олимпийский чемпион 2000 года и бывший главный тренер сборной России Александр Лебзяк назвал украинских звезд мирового бокса Усика и Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) "нашими".

Напомним, Усик может подраться с Фьюри 29 апреля в Лондоне. При этом поединок находится под угрозой срыва.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик раскритиковал союзников Украины за недостаточную поддержку в войне с Россией. Он также выступил против допуска РФ к Олимпийским играм 2024 года, чем взбесил российских болельщиков. Кроме того, объединенный чемпион категорично высказался об украинском языке. А также назвал войну новым стартом для Украины.

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