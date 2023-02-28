''Насует тебе, передок поправит'': Усик намекнул на бой с Фьюри. Россияне массово пожелали украинцу поражения

Украинский боксер Александр Усик (20-0, 13 КО) намекнул на то, что вскоре будет официально объявлен его поединок против британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. При этом российские любители спорта принялись насмехаться над нашим соотечественником и желать ему поражения.

Видео дня

На своей странице в социальной сети Instagram обладатель поясов Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной федерации бокса (IBF) Усик опубликовал коллаж со своих боев и тренировок. "Готов к великой битве. Большой день приближается", – написал Александр.

В комментариях пользователи социальной сети из страны-агрессорки принялись оскорблять нашего чемпиона. Они обвинили его в том, что он "встал на темную сторону", и пожелали победы Тайсону Фьюри.

"До финального гонга доживешь?", "Вот же имидж себе придумал, как из комиксов. Что за отстойная стрижка бро?!", "Усы поотрывает Усику", "Желаю тебе проиграть", "Саня, тебя поломают в ринге, я уверен", "Тебя поломают, Саня", "Наконец-то Фьюри снесет те бошку", "Надеюсь, цыган насует тебе, передок подправит", "Победы Фьюри желаю! Придет гордость, придет и посрамление. Крым – Россия", "Всегда болею за вас, Александр. Но в этот раз есть вероятность, что вы проиграете, потому что вы перешли на темную сторону", – пишут россияне.

Ранее олимпийский чемпион 2000 года и бывший главный тренер сборной России Александр Лебзяк назвал украинских звезд мирового бокса Усика и Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) "нашими".

Напомним, Усик может подраться с Фьюри 29 апреля в Лондоне. При этом поединок находится под угрозой срыва.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик раскритиковал союзников Украины за недостаточную поддержку в войне с Россией. Он также выступил против допуска РФ к Олимпийским играм 2024 года, чем взбесил российских болельщиков. Кроме того, объединенный чемпион категорично высказался об украинском языке. А также назвал войну новым стартом для Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!