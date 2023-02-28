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"Насует тебе, передок поправит": Усик намекнул на бой с Фьюри. Россияне массово пожелали украинцу поражения

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
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'Насует тебе, передок поправит': Усик намекнул на бой с Фьюри. Россияне массово пожелали украинцу поражения

Украинский боксер Александр Усик (20-0, 13 КО) намекнул на то, что вскоре будет официально объявлен его поединок против британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. При этом российские любители спорта принялись насмехаться над нашим соотечественником и желать ему поражения.

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''Насует тебе, передок поправит'': Усик намекнул на бой с Фьюри. Россияне массово пожелали украинцу поражения

На своей странице в социальной сети Instagram обладатель поясов Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной федерации бокса (IBF) Усик опубликовал коллаж со своих боев и тренировок. "Готов к великой битве. Большой день приближается", – написал Александр.

В комментариях пользователи социальной сети из страны-агрессорки принялись оскорблять нашего чемпиона. Они обвинили его в том, что он "встал на темную сторону", и пожелали победы Тайсону Фьюри. 

Александр Усик

"До финального гонга доживешь?", "Вот же имидж себе придумал, как из комиксов. Что за отстойная стрижка бро?!", "Усы поотрывает Усику", "Желаю тебе проиграть", "Саня, тебя поломают в ринге, я уверен", "Тебя поломают, Саня", "Наконец-то Фьюри снесет те бошку", "Надеюсь, цыган насует тебе, передок подправит", "Победы Фьюри желаю! Придет гордость, придет и посрамление. Крым – Россия", "Всегда болею за вас, Александр. Но в этот раз есть вероятность, что вы проиграете, потому что вы перешли на темную сторону", – пишут россияне.

''Насует тебе, передок поправит'': Усик намекнул на бой с Фьюри. Россияне массово пожелали украинцу поражения
''Насует тебе, передок поправит'': Усик намекнул на бой с Фьюри. Россияне массово пожелали украинцу поражения
''Насует тебе, передок поправит'': Усик намекнул на бой с Фьюри. Россияне массово пожелали украинцу поражения

Ранее олимпийский чемпион 2000 года и бывший главный тренер сборной России Александр Лебзяк назвал украинских звезд мирового бокса Усика и Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) "нашими".

Напомним, Усик может подраться с Фьюри 29 апреля в Лондоне. При этом поединок находится под угрозой срыва.

''Насует тебе, передок поправит'': Усик намекнул на бой с Фьюри. Россияне массово пожелали украинцу поражения

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик раскритиковал союзников Украины за недостаточную поддержку в войне с Россией. Он также выступил против допуска РФ к Олимпийским играм 2024 года, чем взбесил российских болельщиков. Кроме того, объединенный чемпион категорично высказался об украинском языке. А также назвал войну новым стартом для Украины.

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