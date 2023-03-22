Усик отказался от боя с Фьюри 29 апреля: кто следующий соперник украинского чемпиона

Команда украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) отказалась проводить бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) 29 апреля. Теперь наш соотечественник намерен подраться с кем-то из обязательных претендентов на его титулы.

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Ожидается, что украинский объединенный чемпион вернется на ринг в первой половине лета. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал известный американский журналист Стив Ким. Он сослался на разговор с менеджером Усика Эгисом Климасом.

"Только что разговаривал с Эгисом Климасом. Он сказал, что команда Усика отменяет бой с Фьюри 29 апреля и теперь будет выполнять свои обязательства. Климас: "Независимо от того, сколько бы Усик не шел на компромиссы, его подталкивали к большему". Они надеются вернуться на ринг в июне/июле", – сообщил Ким.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выдвинула ультиматум Усику и Фьюри и назвала британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) обязательным претендентом на чемпионский пояс украинца.

До этого Эгис Климас резко высказался в адрес Фьюри из-за того, что тот затягивает переговоры. Сам Александр также сделал заявление о поединке, отметив, что мяч теперь на стороне Тайсона. В свою очередь тренер британца Шугар Хилл Стюард рассказал о плане своего подопечного на поединок.

Кроме того, в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший соперник украинца Тони Белью рассказал, кто выиграет бой Усик – Фьюри, и объяснил почему. Также свой прогноз на поединок дал знаменитый Хасим Рахман.

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