''Все изменилось! Хватит!'' У Усика сделали резкое заявление о бое с Фьюри

Менеджер Александра Усика (20-0, 13 KO) заявил, что поединок за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе против Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) должен состоятся исключительно 29 апреля. Эгису Климасу надоели постоянны игры британского обладателя титула WBC и в команде украинца не собираются рассматривать другие даты.

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По информации Климаса, в случае очередного условия от Фьюри, либо отказа проводить бой 29 апреля, Александр в эту дату проведет обязательную защиту с каким-нибудь претендентом.

"Все изменилось, Top Rank втянулся в это больше, но не слишком сильно. Они по-прежнему относятся к Усику так же, как к Дереку Чисоре или Диллиану Уайту. Они ведут себя так, будто это обычный бой Фьюри в Великобритании, и все должно быть по правилам Фьюри", - цитирует литовского американца snac.com.

Климас осознает популярность Цыганского короля в своей стране, но также не собирается приуменьшать достижения своего клиента, который хорошо знаком британским фанатам после двукратной победы над Энтони Джошуа.

Мы собираемся подождать, потому что сейчас нанимает британского адвоката, так как они действуют по британским правилам. Мы аутсайдеры, но мы не можем просто соглашаться на все, что нам предлагают. Хватит!" - сказал Климас.

Эгису надоели постоянно меняющиеся требования Фьюри.

"Завтра он что-то еще придумает. Например, что нельзя драться правой рукой. Мы не знаем, что будет дальше с этим парнем", - заявил Климас.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта Фьюри поставил жесткий ультиматум команде Усика. Уроженец Манчестера, потребовал 70% гонорара за поединок, а также заявил, что с будет прибавлять себе по одному проценту за каждые сутки до подписания контракта.

Александр сразу же согласился на условия британца, выдвинув ему проукраинское требование.

В ответ Тайсон придумал новое требование, предложив нашему соотечественнику исключить пункт о реванше из контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

После такого британские фанаты бокса массово раскритиковали своего соотечественника за затягивание переговоров по организации поединка между Усиком и Фьюри.

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