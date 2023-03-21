Стал известен план Фьюри на бой с Усиком

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) рассчитывает нокаутировать украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, усердно тренируется и готов выйти на ринг против нашего соотечественника 29 апреля.

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Об этом в интервью Sky Sports News рассказал тренер Фьюри Шугар Хилл Стюард. Американский специалист выразил уверенность в том, что его подопечному хватит шести недель для того, чтобы подготовиться к поединку против Усика, и реализовать в бою свой план.

"План на бой – это всегда нокаут. Это то, на что мы настраиваемся, это использование определенных ударов, определенных движений, чтобы заставить соперника перейти к этому нокаутирующему удару. Хорошие джебы создают нокауты. Каждый бой – это корректировка и наблюдение за тем, что делает ваш противник, и внесение изменений в свою работу. Это не просто какой-то план. Это семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13 раундов. У нас в ринге всегда 12 раундов, но в кармане вы держите еще один", – сказал Стюард.

Ранее менеджер Усика Эгис Климас резко высказался в адрес Фьюри из-за того, что тот затягивает переговоры. Сам Александр также сделал заявление о поединке, отметив, что мяч теперь на стороне Тайсона.

Кроме того, Усик согласился на ультиматум Фьюри, выдвинув ему проукраинское требование, которое взбесило россиян. А британец показал последствия принятия решения подписать контракт на бой.

Также в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший соперник украинца Тони Белью рассказал, кто выиграет бой Усик – Фьюри, и объяснил почему. Также свой прогноз на поединок дал знаменитый Хасим Рахман. А Всемирная боксерская ассоциация (WBA) поставила ультиматум Усику и Фьюри.

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