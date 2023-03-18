''Сделали все, что в наших силах''. Усик сообщил экстренные новости о бое с Фьюри

Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 KO) заявил что его сторона выполнила все необходимые контрактные обязательства по бою с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO). Украинец опубликовал твит, в котором написал, что британцу отправлены все пункты для согласования.

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Усик также добавлен, что сроки установлены и "часы тикают".

"Сейчас мяч на стороне Жадного Пуза. Мы сделали все, что в наших силах, чтобы битва состоялась", – написал Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта Фьюри поставил жесткий ультиматум команде Усика. Уроженец Манчестера, потребовал 70% гонорара за поединок, а также заявил, что с будет прибавлять себе по одному проценту за каждые сутки до подписания контракта.

Александр сразу же согласился на условия британца, выдвинув ему проукраинское требование.

В ответ Тайсон придумал новое требование, предложив нашему соотечественнику исключить пункт о реванше из контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

После такого британские фанаты бокса массово раскритиковали своего соотечественника за затягивание переговоров по организации поединка между Усиком и Фьюри.

Менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил, что его подопечный в любом случае проведет бой 29 апреля. Если откажется Фьюри, это будет обязательная защита.

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