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"Проблемы с мозгом": Усик жестко ответил на вопрос об ударе ниже пояса от Дюбуа

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
7,8 т.
'Проблемы с мозгом': Усик жестко ответил на вопрос об ударе ниже пояса от Дюбуа

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) резко раскритиковал экспертов и болельщиков, которые оправдывают Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) за удар ниже пояса в пятом раунде боя 26 августа. Украинский боксер отметил, что действия соперника нарушили правила, а рефери Луис Пабон поступил верно.

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Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out. По словам нашего соотечественника, он испытал сильную боль после удара Дюбуа, одна смог стерпеть его, если был судья в ринг открыл счет, засчитывая нокдаун. Кроме того, украинец подчеркнул, что перед боем был проведен инструктаж относительно того, куда можно наносить удары.

"Проблемы с мозгом": Усик жестко ответил на вопрос об ударе ниже пояса от Дюбуа
"Проблемы с мозгом": Усик жестко ответил на вопрос об ударе ниже пояса от Дюбуа

"Чтобы вы почувствовали боль этого удара, мне надо вас ударить. Но у меня нет намерений этого делать, потому что я не хочу делать человеку больно. Можно стерпеть удар по животу или печени, но когда бьют ниже, то внутри будто все горит. Просто больно было. Нужно было перетерпеть и топать дальше. Если бы рефери открыл счет, я бы вытерпел и вышел бы из этой ситуации. Люди, которые говорят, что это был легальный удар, у них нарушение со зрением или головой. Если об этом говорят профессиональные боксеры, то у них проблемы с мозгом. Не хочу никого осуждать, но надо реально смотреть на вещи. Если нельзя бить ниже пояса, то этого нельзя делать", – сказал Усик.

"Проблемы с мозгом": Усик жестко ответил на вопрос об ударе ниже пояса от Дюбуа
"Проблемы с мозгом": Усик жестко ответил на вопрос об ударе ниже пояса от Дюбуа

Напомним, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустило т украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик 5 минут приходил в себя, лежа на ринге. По завершении встречи в команде Дюбуа заявили, что не согласны с результатом и подают апелляцию.

"Проблемы с мозгом": Усик жестко ответил на вопрос об ударе ниже пояса от Дюбуа
"Проблемы с мозгом": Усик жестко ответил на вопрос об ударе ниже пояса от Дюбуа

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Отметим, что результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра Усика. Также в сети была опубликована реакция Катерины Усик на удары от британского боксера.

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