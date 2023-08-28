'Проблемы с мозгом': Усик жестко ответил на вопрос об ударе ниже пояса от Дюбуа

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) резко раскритиковал экспертов и болельщиков, которые оправдывают Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) за удар ниже пояса в пятом раунде боя 26 августа. Украинский боксер отметил, что действия соперника нарушили правила, а рефери Луис Пабон поступил верно.

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Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out. По словам нашего соотечественника, он испытал сильную боль после удара Дюбуа, одна смог стерпеть его, если был судья в ринг открыл счет, засчитывая нокдаун. Кроме того, украинец подчеркнул, что перед боем был проведен инструктаж относительно того, куда можно наносить удары.

"Чтобы вы почувствовали боль этого удара, мне надо вас ударить. Но у меня нет намерений этого делать, потому что я не хочу делать человеку больно. Можно стерпеть удар по животу или печени, но когда бьют ниже, то внутри будто все горит. Просто больно было. Нужно было перетерпеть и топать дальше. Если бы рефери открыл счет, я бы вытерпел и вышел бы из этой ситуации. Люди, которые говорят, что это был легальный удар, у них нарушение со зрением или головой. Если об этом говорят профессиональные боксеры, то у них проблемы с мозгом. Не хочу никого осуждать, но надо реально смотреть на вещи. Если нельзя бить ниже пояса, то этого нельзя делать", – сказал Усик.

Напомним, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустило т украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик 5 минут приходил в себя, лежа на ринге. По завершении встречи в команде Дюбуа заявили, что не согласны с результатом и подают апелляцию.

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Отметим, что результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра Усика. Также в сети была опубликована реакция Катерины Усик на удары от британского боксера.

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