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"Вы че, на приколе?" Фьюри удивили вопросом об Усике. Тайсон пообещал уничтожить украинца

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
1,2 т.
'Вы че, на приколе?' Фьюри удивили вопросом об Усике. Тайсон пообещал уничтожить украинца

Обладатель чемпионского пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) высмеял тех, кто считает Александра Усика (21-0, 14 КО) сильнее Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО). Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, назвал украинца накачанным средневесом.

Об этом Фьюри заявил в интервью Boxing’s Latest, пишет портал Boxing Social. Британский боксер также пообещал уничтожит Усика в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, который намерены провести в Саудовской Аравии уже нынешней зимой.

"Вы че, на приколе?" Фьюри удивили вопросом об Усике. Тайсон пообещал уничтожить украинца
Видео дня
"Вы че, на приколе?" Фьюри удивили вопросом об Усике. Тайсон пообещал уничтожить украинца

"Кто сильнее? Усик? Вы че, на приколе? Уайлдер – самый сильный панчер в истории нашего спорта, а что делает другой? Усик только способен танцевать по рингу. Он будет бегать от меня. Он не нанес никакого вреда Джошуа и определенно не сможет причинять вред такому человеку, как я. Я уничтожу его. Он из тяжелого веса. Он накачанный средневес. В любительском боксе он выступал в среднем весе. 75 килограмм. А я 11 лет я являюсь супертяжем", – сказал Фьюри.

"Вы че, на приколе?" Фьюри удивили вопросом об Усике. Тайсон пообещал уничтожить украинца
"Вы че, на приколе?" Фьюри удивили вопросом об Усике. Тайсон пообещал уничтожить украинца

Накануне стали известны подробности контракта между Усиком и Фьюри, которые 29 сентября подписали соглашение на супербой. Промоутер Боб Арум назвал обязательное условие проведение поединка. СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе.

Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Промоутер Фьюри Боб Арум заявил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму, и назвал обязательное условие для проведения поединка.

"Вы че, на приколе?" Фьюри удивили вопросом об Усике. Тайсон пообещал уничтожить украинца
"Вы че, на приколе?" Фьюри удивили вопросом об Усике. Тайсон пообещал уничтожить украинца

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч рассказал, что будет происходить в поединке Усика и "жирного Фьюри". Сам украинец впервые отреагировал на объявление боя. Также стало известно, что поединку Александра и Тайсона угрожает суд.

"Вы че, на приколе?" Фьюри удивили вопросом об Усике. Тайсон пообещал уничтожить украинца

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики начали массово желать Александру Усику поражения от Тайсона Фьюри. Свой прогноз боя украинца и британца дал легендарный Майк Тайсон.

О поединке высказался и бывший соперник нашего чемпиона Майрис Бриедис. Экс-чемпион из РФ Дмитрий Кудряшов указал на то, что будет делать Усик в противостоянии.

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