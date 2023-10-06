'Вы че, на приколе?' Фьюри удивили вопросом об Усике. Тайсон пообещал уничтожить украинца

Обладатель чемпионского пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) высмеял тех, кто считает Александра Усика (21-0, 14 КО) сильнее Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО). Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, назвал украинца накачанным средневесом.

Об этом Фьюри заявил в интервью Boxing’s Latest, пишет портал Boxing Social. Британский боксер также пообещал уничтожит Усика в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, который намерены провести в Саудовской Аравии уже нынешней зимой.

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"Кто сильнее? Усик? Вы че, на приколе? Уайлдер – самый сильный панчер в истории нашего спорта, а что делает другой? Усик только способен танцевать по рингу. Он будет бегать от меня. Он не нанес никакого вреда Джошуа и определенно не сможет причинять вред такому человеку, как я. Я уничтожу его. Он из тяжелого веса. Он накачанный средневес. В любительском боксе он выступал в среднем весе. 75 килограмм. А я 11 лет я являюсь супертяжем", – сказал Фьюри.

Накануне стали известны подробности контракта между Усиком и Фьюри, которые 29 сентября подписали соглашение на супербой. Промоутер Боб Арум назвал обязательное условие проведение поединка. СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе.

Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Промоутер Фьюри Боб Арум заявил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму, и назвал обязательное условие для проведения поединка.

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч рассказал, что будет происходить в поединке Усика и "жирного Фьюри". Сам украинец впервые отреагировал на объявление боя. Также стало известно, что поединку Александра и Тайсона угрожает суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики начали массово желать Александру Усику поражения от Тайсона Фьюри. Свой прогноз боя украинца и британца дал легендарный Майк Тайсон.

О поединке высказался и бывший соперник нашего чемпиона Майрис Бриедис. Экс-чемпион из РФ Дмитрий Кудряшов указал на то, что будет делать Усик в противостоянии.

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