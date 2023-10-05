Титул не будет стоять на кону. Раскрыты сенсационные детали боя Усик – Фьюри

Победитель поединка между чемпионом WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) должен будет сразу провести обязательную защиту пояса IBF, без промежуточных поединков, сообщает ESPN. Также сообщается, что контракт на бой Усика и Фьюри содержит двухстороннюю опцию реванша.

В том случае, если эта опция будет немедленно активирована, то во втором бое украинца и британца титул IBF уже не будет стоять на кону. В этом случае титул IBF станет вакантным и за него сразятся хорватский супертяж Филип Хргович (16-0, 13 KO) и следующий доступный претендент, которым является британец Энтони Джошуа (26-3, 23 КО).

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На прошлой неделе Международная боксерская федерация (IBF) разослала всем заинтересованным сторонам письмо, в котором оговаривались все условия.

"IBF написала, что если я выиграю свой последний бой и если Усик победит Дюбуа, IBF обеспечит соблюдение моего обязательного статуса для боя с Усиком за титул", — сказал Хргович в интервью ESPN.

"Теперь IBF позволила Тайсону Фьюри и Усику подраться за "абсолютку". Я разочарован задержкой, но я буду готов и не позволю этому отвлечь меня от моей цели – выиграть титул. Будь то против Усика или Фьюри, мое время приближается", – уверенно заявил 31-летний бронзовый призер Олимпийских игр.

Хргович – седьмой номер тяжеловеса по версии ESPN. В августе победил техническим нокаутом Демси Маккина в 12-м раунде. Лучшая победа в карьере Хрговича произошла в августе прошлого года, когда он одержал победу решением судей над Чжаном Чжилеем.

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