'Уважаю Усика, но это было больно': Джошуа сделал откровенное признание

Бывший чемпион мира супертяжелого веса Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) назвал поражение в реванше Александру Усику (20-0, 13 КО) самым болезненным в своей карьере. Уроженец Уотфорда главной причиной своего фиаско считает ментальность, так как он не смог преодолеть себя психологически.

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Об этом Джошуа откровенно рассказал в интервью DAZN Boxing. Британский боксер подчеркнул, что он невероятно уважает Усика, а также назвал слабым свой перфоманс вечером 20 августа минувшего года, когда украинец победил раздельным решением судей (113-115, 115-113, 116-112).

"У меня три поражения. Сойти с ума. Самое болезненное? Реванш с Усиком. Это было сокрушительно. Безусловно, я уважаю Усика. Респект ему. Но это было больно. Потому что я отдаю всего себя этому виду спорта. Считаю, что это было слабое выступление с моей стороны. Я не должен был ему проигрывать в своей голове", – сказал Джошуа.

Отметим, что 12 августа Энтони вийдет на поединок против финского ветерана Роберта Хелениуса (32-4, 21 КО). В свою очередь Усик проведет защиту своих поясов против британца Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО) 26 августа во Вроцлаве.

В случае победы Александр надеется провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО), которому украинец сделал неожиданный комплимент. Сам Тайсон высмеял украинца за поединок против его соотечественника.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Джошуа – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов.

Кроме того, у Усика появилась эффектная поклонница в Британии. А Тайсон Фьюри набросился на Александра с унижениями и угрозами.

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