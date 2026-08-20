И еще о самых важных новостях. А именно о первых объективных результатах стратегической операции против нефтяного экспорта РФ в Черном море.

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(Оперативна статистика отримана з ексклюзивного українського джерела – Бази даних танкерів, що перевозять нафту та нафтопродукти РФ, що створена "Інститутом Чорноморських стратегічних досліджень" і підтримується Моніторинговою групою Інституту).

Після тривалої перевірки можемо сказати таке:

1. За перші 15 днів серпня 2026 рейсів танкерів з нафтопродуктами з портів Азовського моря НЕ зафіксовано.

2. Рейдова перевалка, що була в Чорному морі в 10-20 милях на південь від Керченської протоки, припинила існування.

3. Всього за 15 днів серпня 2026 зафіксовано експортних рейсів з нафтопродуктами (крім сирої нафти) з портів Чорного і Азовського морів загальним обсягом близько 240 тисяч тонн.

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4. Зафіксований обсяг експорту нафтопродуктів в 4 рази менше аналогічного періоду в липні 2026 і в 7,5 раз менше, ніж в 1й половині червня 2026.

5. Значна кількість танкерів нафтопродуктів, що регулярно возили на експорт нафтопродукти з Азовського моря більше місяця перебувають з вимкненими АІС – або в портах РФ, або поблизу портів Чорноморського узбережжя Туреччини – Самсун, Трабзон, а також на стоянках в Мармуровому морі, тому що їм нема куди повертатись.

Зафіксовано випадки продажу таких танкерів, оскільки перспектив їх повернення в порти Азовського моря власники не бачать...