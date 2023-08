Фьюри высмеял Усика за бой с Дюбуа

Британский чемпион супертяжелого веса Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) посмеялся над поединком украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) и его соотечественника Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, сделал акцент на гонораре нашего боксера, который существенно уступает тому, что он мог заработать за бой с самим Тайсоном.

Об этом Тайсон заявил в интервью для документального фильма At Home With The Furys, который вышел на платформе Netflix, пишет Daily Mirror. Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) выразил уверенность в том, что бой с Дюбуа не имеет никакого смысла для Усика.

"Теперь Усик будет драться с Даниэлем Дюбуа в объединительном бою за три титула за гонорар в восемь миллионов долларов, что не имеет смысла. Потому что 30 процентов гонорара за бой со мной, на которые он согласился, принесли бы ему около 13 миллионов фунтов стерлингов (16,6 млн долларов – ред.), так что он упускает более, чем в два раза больше денег", – сказал Фьюри.

Отметим, что в случае победы над британцем 26 августа Усик надеется провести объединение всех поясов супертяжелого веса в бою с Фьюри, которому украинец сделал неожиданный комплимент.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов.

Кроме того, у Усика появилась эффектная поклонница в Британии. А Тайсон Фьюри набросился на Александра с унижениями и угрозами.

