'Устроил игру': экс-чемпион мира обвинил Усика в симуляции во время боя с Дюбуа

Бывший временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Джо Джойс (15-1, 14 КО) обвинил Александра Усика (21-0, 19 КО) в том, что тот симулировал удар Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) ниже пояса в пятом раунде поединка 26 августа. Британец встал на защиту своего соотечественника, а также отметил, что рефери Луис Пабон поддался давлению публики.

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Такое мнение Джойс выразил в комментарии YouTube-каналу Seconds Out. 37-летний уроженец Лондона отметил, что Дюбуа нанес легитимный удар и серьезно потряс Усика, который воспользовался ситуацией, убедив рефери в том, что соперник пробил ниже пояса.

"Я думаю, что у Дюбуа прошел действительно очень хороший удар. Было ли там все по правилам? Был ли удар легитимным или ниже защитной линии на шортах? Я не знаю. Мне кажется, что это был удар в резинку на шортах. Но Усик устроил игру, на которую отреагировал рефери. Не забывайте, что той бой проходил в Польше... Как по мне, Усик выжал из того момента все, что мог. А если забыть о том ударе, то все остальное время Александр уверенно доминировал", – сказал Джойс.

Ранее Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) назвал Дюбуа победителем боя с Усиком. Кроме того, Тайсон назвал условие, при котором подерется с украинцем. В свою очередь команда Дюбуа подала апелляцию на результат боя с Усиком. В СМИ был опубликован текст протеста, в котором рефери Луиса Пабона обвинили в том, что он лишил британца чемпионского пояса.

После этого менеджер Усика Эгис Климас высмеял сторону претендента. А Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра и Даниеля и дала официальный комментарий по протесту со стороны претендента.

Сам бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Александр нанес по оппоненту 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Спустя некоторое время появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика в запрещенную зону. Позже катмэн украинца Анбер пришел в студию Sky Sports, где по полочкам разложил этот эпизод в бою украинца, приведя неоспоримые факты подлости.

Как сообщал OBOZREVATEL, одно из российских пропагандистских СМИ решило нелепо задеть Александра Усика, вспомнив "лишение" украинца чемпионского пояса.

Кроме того, легендарный боксер Рой Джонс-младший нашел "уязвимость" украинского чемпиона. А бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Пол Малиньяджи назвал позором поведение Даниеля Дюбуа.

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