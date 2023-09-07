WBA сделала официальное заявление по апелляции Дюбуа на результат боя с Усиком

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально заявила, что получила апелляцию от команды Дэниела Дюбуа (19-2, 18 КО) по бою против Александра Усика (21-0, 14 КО). В 5-м раунде британец ударом по корпусу отправил украинца на канвас, но судья решил, что это было сделано с нарушением правил.

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В команде британского супертяжа хотят, чтобы поединок был признан не состоявшимся ,а также настаивают на немедленном реванше.

"Команда Даниэля Дюбуа подала официальную апелляцию на последний бой, состоявшийся 26 августа, в котором он проиграл нокаутом в 9 раундах Александру Усику во Вроцлаве, Польша. WBA, получив эту апелляцию от команды Дюбуа, приступит к рассмотрению в соответствии с регламентом. Любое решение, принятое в отношении этой ситуации, будет принято в соответствии с правилами WBA и сообщено своевременно и надлежащим образом", – говорится в соцсетях WBA.

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