В России нашли 'уязвимость' Усика после боя с Дюбуа

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях легендарный Рой Джонс-младший считает, что корпус является слабым местом Александра Усика (21-0, 14 КО) и это может сыграть критическую роль в будущем поединке против Тайсона Фьюри. Американец, который является фанатом кремлевского диктатора Владимира Путина и имеет паспорт России, не представляет, что будет с крымчанином, если по нему попадут легитимным ударом.

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"Некоторые люди думают, что Дюбуа попал по корпусу, так что Александру могли открыть счет. Но если бы по нему попал настоящий боец? Эта уязвимость открывает возможности для тех, кто может пробить Усика тогда, когда он не будет готов. Фьюри может так пробить", – сказал американский россиянин в эфире своего Youtube-канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Александр нанес по оппоненту 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик 5 минут приходил в себя, лежа на ринге.

Спустя некоторое время появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика ниже пояса.

Позже катмен Усика Анбер пришел в студию Sky Sports, где по полочкам разложил этот эпизод в бою украинца, приведя неоспоримые факты подлости.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра и Даниеля. Аналогичный шаг сделал и Всемирный боксерский совет (WBC).

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