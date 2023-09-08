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"Небольшой процент от суперзвезды": Фьюри назвал условие, при котором проведет бой с Усиком

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
1,1 т.
'Небольшой процент от суперзвезды': Фьюри назвал условие, при котором проведет бой с Усиком

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) обязан согласиться на минимальный гонорар, чтобы получить бой с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО). Украинец после победы над Даниелем Дюбуа (19-2, 18 КО) надеется подраться с Цыганским королем, как называют уроженца Манчестера, за все пояса дивизиона, что не исключает сам британец.

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Об этом Фьюри заявил в интервью порталу Sky Sports. Британский обладатель титула Всемирного боксерского совета (WBC) в пренебрежительной манере потребовал от украинца умерить финансовые аппетиты и подчеркнул, что легко нокаутирует Усика и станет абсолютным чемпионом мира.

"Небольшой процент от суперзвезды": Фьюри назвал условие, при котором проведет бой с Усиком
"Небольшой процент от суперзвезды": Фьюри назвал условие, при котором проведет бой с Усиком

"Если Усик хороший маленький мальчик, он может быть вариантом на мой следующий бой. Но если нет, он так и останется просто еще одним иностранным средневесом, который останется в стороне. Я побью его и даже не буду искать удар в корпус. Я нокаутирую его ударом в подбородок, если этот бой когда-нибудь состоится. Если он будет хорошим мальчиком и возьмет небольшой процент от денег суперзвезды, тогда он получит бой. Если он хочет больших денег, ему придется поиграть с мастером", – сказал Фьюри.

"Небольшой процент от суперзвезды": Фьюри назвал условие, при котором проведет бой с Усиком
"Небольшой процент от суперзвезды": Фьюри назвал условие, при котором проведет бой с Усиком

Ранее Тайсон назвал Усика мошенником после его победы над Дюбуа. Цыганский король также высмеял украинца, который "катался по рингу" после удара в пятом раунде боя 26 августа.

Команда британского боксера подала апелляцию на результат боя. В СМИ был опубликован текст протеста, в котором рефери Луиса Пабона обвинили в том, что он лишил Дюбуа чемпионского пояса.

"Небольшой процент от суперзвезды": Фьюри назвал условие, при котором проведет бой с Усиком
"Небольшой процент от суперзвезды": Фьюри назвал условие, при котором проведет бой с Усиком

В свою очередь, менеджер Усика Эгис Климас высмеял сторону претендента. А Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра и Даниеля и дала официальный комментарий по протесту со стороны претендента.

"Небольшой процент от суперзвезды": Фьюри назвал условие, при котором проведет бой с Усиком

Как сообщал OBOZREVATEL, одно из российских пропагандистских СМИ решило нелепо задеть Александра Усика, вспомнив "лишение" украинца чемпионского пояса.

Кроме того, легендарный боксер Рой Джонс-младший нашел "уязвимость" украинского чемпиона. А бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Пол Малиньяджи назвал позором поведение Даниеля Дюбуа .

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