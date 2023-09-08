'Небольшой процент от суперзвезды': Фьюри назвал условие, при котором проведет бой с Усиком

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) обязан согласиться на минимальный гонорар, чтобы получить бой с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО). Украинец после победы над Даниелем Дюбуа (19-2, 18 КО) надеется подраться с Цыганским королем, как называют уроженца Манчестера, за все пояса дивизиона, что не исключает сам британец.

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Об этом Фьюри заявил в интервью порталу Sky Sports. Британский обладатель титула Всемирного боксерского совета (WBC) в пренебрежительной манере потребовал от украинца умерить финансовые аппетиты и подчеркнул, что легко нокаутирует Усика и станет абсолютным чемпионом мира.

"Если Усик хороший маленький мальчик, он может быть вариантом на мой следующий бой. Но если нет, он так и останется просто еще одним иностранным средневесом, который останется в стороне. Я побью его и даже не буду искать удар в корпус. Я нокаутирую его ударом в подбородок, если этот бой когда-нибудь состоится. Если он будет хорошим мальчиком и возьмет небольшой процент от денег суперзвезды, тогда он получит бой. Если он хочет больших денег, ему придется поиграть с мастером", – сказал Фьюри.

Ранее Тайсон назвал Усика мошенником после его победы над Дюбуа. Цыганский король также высмеял украинца, который "катался по рингу" после удара в пятом раунде боя 26 августа.

Команда британского боксера подала апелляцию на результат боя. В СМИ был опубликован текст протеста, в котором рефери Луиса Пабона обвинили в том, что он лишил Дюбуа чемпионского пояса.

В свою очередь, менеджер Усика Эгис Климас высмеял сторону претендента. А Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра и Даниеля и дала официальный комментарий по протесту со стороны претендента.

Как сообщал OBOZREVATEL, одно из российских пропагандистских СМИ решило нелепо задеть Александра Усика, вспомнив "лишение" украинца чемпионского пояса.

Кроме того, легендарный боксер Рой Джонс-младший нашел "уязвимость" украинского чемпиона. А бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Пол Малиньяджи назвал позором поведение Даниеля Дюбуа .

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